Verona – Il Cagliari riacciuffa l’Hellas in extremis. Al “Bentegodi” Idrissi e Felici riprendono gli scaligeri

VERONA – Il Cagliari agguanta l’Hellas Verona in extremis, conquistando un pareggio fondamentale nella corsa alla salvezza. A timbrare la remuntada al “Bentegodi” – 2- 2 il risultato finale – dopo le reti gialloblù di Gagliardini e Orban, sono Idrissi e Felici. I sardi di Pisacane si dispongono con un 3-4-1-2, con Caprile tra i pali, Zappa, Zè Pedro, Idrissi a presidiare la difesa, Palestra, Liteta, Prati e Obert sulla mediana, Folorunsho a supportare Gaetano e Borrelli. Tra i veronesi riflettori puntati su Giovane e Serdar. Al 3’ il primo squillo del Cagliari, con Borrelli servito da Borrelli che non riesca ad inquadrare la porta. Al minuto 13’ Gaetano impegna Montipò in una deviazione in corner. Al 23’ il vantaggio veronese: calcio piazzato battuto da Giovane, deviazione vincente di testa di Gagliardini. Al 34’ Serdar al tiro da dentro l’area, Caprile sventa la minaccia deviando il pallone sulla traversa e poi opponendosi anche al tap-in di Orban. Nel secondo tempo si attende la reazione degli isolani, ma al 55’ è ancora il Verona a rendersi pericoloso con un tiro a botta sicura di Giovane, respinto da un superlativo Caprile in angolo. Al 60’ il raddoppio, con uno spunto di Belghali, assist di Giovane, Orban insacca da pochi passi dalla porta. Al 77’ il Cagliari la riapre: passaggio filtrante di Obert, Idrissi in area di sinistro da posizione defilata infila Montipò con un tiro sotto la traversa. I sardi non si arrendono e si catapultano in avanti alla ricerca del pari che arriva nei minuti di recupero, al 92’, combinazione tra Pavoletti e Felici, l’esterno penetra in area e con un tiro angolato sul palo lontano non lascia scampo a Montipò. Un punto prezioso che muove la classifica, tenendo a distanza la zona più calda. Non c’è tempo di riflettere, perché giovedì si torna in campo per il turno infrasettimanale che vedrà il Cagliari contro il Sassuolo. Pisacane si mostra felice ma resta con i piedi per terra: “Sono contento della reazione avuta dalla squadra, siamo venuti qui a fare una partita di grande personalità e coraggio con palleggio, nonostante un undici molto giovane inizialmente. Siamo contenti perché non perdiamo un altro scontro diretto e nel nostro campionato sono partite che contano ulteriormente. Ci siamo un po’ complicati la partita, peccato perché potevamo fare meglio sui due gol. Dobbiamo lavorare, oggi sui calci piazzati c’era sempre la sensazione di poter subire e non va bene. Il pareggio nel finale ci premia, dopo che nel finale col Bologna era mancato qualcosa delle nostre caratteristiche chiave che non dobbiamo mai perdere”. Rammarico per Paolo Zanetti: “Fino al 75’ meritavamo di segnare anche di più, perché abbiamo sbagliato almeno altre due chiare occasioni. Nella ripresa ci siamo abbassati un po’, ma soprattutto abbiamo sbagliato cose semplici e gestito male le situazioni, dando coraggio al Cagliari. Dopo la rete incassata abbiamo poi avuto un po’ di paura e il pareggio per noi è quasi come una sconfitta”.Luciano Pirroni

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez (16′ Bella Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (27′ st Fallou Cham), Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (1’ st Bernede), Bradaric; Giovane (33′ st Harroui), Orban (33′ st Sarr). Allenatore: Paolo Zanetti

Cagliari (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra (33′ st Felici), Liteta (1’ st Adopo), Prati (41’ st Mazzitelli), Obert; Folorunsho (18’ st Pavoletti); Gaetano (18′ st Luvumbo), Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila

Marcatori: 23′ p.t. Gagliardini, 15′ s.t. Orban, 32′ s.t. Idrissi, 47′ s.t. Felici