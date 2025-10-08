Venerdì 10 ottobre “a passo lento… insieme”

A Nuoro camminata e altri momenti di condivisione per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Si intitola “a passo lento… insieme” ed è una passeggiata organizzata dal Centro di Salute Mentale e il Centro Diurno Delocalizzato di Nuoro, nell’ambito della Giornata Mondiale della Salute Mentale la cui ricorrenza è venerdì 10 ottobre.

E proprio il 10 ottobre si svolgerà questa camminata che prenderà il via alle 9.30 dalla stazione ferroviaria di via Lamarmora, per poi snodarsi su via Salvatore Mannironi e approdare al polmone verde della pineta di Ugolio. Insomma, un gesto semplice, ma potente: camminare insieme per ricordare che la salute si costruisce anche nella quotidianità, passo dopo passo.

Proprio a Ugolio, con inizio previsto alle ore 11.00, si svolgerà l’iniziativa “coltiviamo l’ascolto del tuo corpo con il Taijiquan”: il maestro Si Hing Marco Seddone terrà una lezione di tàijíquán, detto anche Tai Chi Chuan, un’antica arte marziale cinese interna che combina meditazione, movimento lento e arti marziali per migliorare il benessere fisico ed energetico.

Infine, al pomeriggio, alle 16.00, ci si sposterà al museo MAN di via Sebastiano Satta, per un interessante laboratorio del pane intitolato “superiamo gli stereotipi con l’arte”.

Per chi volesse partecipare non è necessaria l’iscrizione.

Per informazioni telefonare ai numeri: 0784 240634 / 0784 240967.

«Con grande impegno e passione – commenta Antonella Denti, Direttrice del CSM di Nuoro – il personale dei servizi e gli utenti organizzano una giornata per invitare l’intera popolazione a delle esperienze collettive in due luoghi significativi della città di Nuoro: la pianeta Ugolio e il museo MAN». «La giornata – prosegue Denti – vuole offrire spunti di riflessione sul benessere personale e sul recupero del ritrovarsi insieme».