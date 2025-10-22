Una serata in memoria di Danilo Scintu al Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano

Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18, presso la Sala del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano (via Carpaccio 9), si terrà l’incontro “Ricordando Danilo Scintu attraverso le sue parole, i suoi luoghi e chi lo ha conosciuto”, un appuntamento dedicato alla memoria dell’autore e ricercatore scomparso lo scorso anno.

A quasi un anno dalla scomparsa del caro Danilo Scintu, Simona Sanna ha deciso di organizzare una serata dedicata alla sua memoria, per celebrare la figura dello studioso ripercorrendone gli studi, le ricerche e i luoghi ricchi di storia che tanto ha amato.

«È il mio modo per dirgli grazie – commenta Simona Sanna – per tutto ciò che mi ha trasmesso negli anni in cui l’ho conosciuto, frequentato e stimato.»

Quattro relatori, che con Danilo hanno condiviso visione e amicizia, prenderanno parte all’incontro: Anna Maria Capraro, che coordinerà gli interventi, il prof. Gigi Sanna, Fiorenzo Caterini e Davide Urgu.

Insieme ricorderanno la ricchezza del suo lavoro e della sua persona, l’originalità del suo sguardo sulle architetture del passato e il valore del suo lascito culturale.

Durante la serata verrà citato anche il suo ultimo volume, “La misura delle ombre. L’unità di misura e il significato delle forme nell’architettura e nell’arte ipogeica e megalitica del Periodo Neolitico” (PTM Editrice, 2023), frutto di anni di studio e riflessione, che testimonia ancora una volta la profondità e la visione interdisciplinare del suo approccio.

Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare alcune copie dei libri di Danilo, gentilmente messe a disposizione dalle sorelle Tiziana Scintu e Alice Scintu, che saranno presenti in sala insieme ai loro familiari.

Un sentito ringraziamento da parte di Simona Sanna a Marcello Marras per la sua ospitalità presso il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, che anche questa volta si conferma luogo di condivisione, memoria e cultura.

Michele Vacca

sardegnareporter