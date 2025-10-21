Cagliari, 10LAB Science Centre 24-25 ottobre

Un bosco di biodiversità: Sesto appuntamento del ciclo di eventi promossi dal National Biodiversity Future Center (NBFC)

21 ottobre 2025 – Venerdì 24 ottobre dalle 9 alle 13 e sabato 25 dalle 10 alle 13 si terrà, presso il science centre 10LAB di Sardegna Ricerche e all’interno dell’Oasi del Cervo e della Luna, Un bosco di biodiversità, il secondo appuntamento del ciclo di attività e workshop per studenti e docenti. L’iniziativa promossa dal National Biodiversity Future Center (NBFC) – primo centro di ricerca nazionale sulla biodiversità finanziato dal PNRR–Next Generation EU – ha come obiettivo stimolare il dialogo tra esponenti e professionisti che operano in diversi settori, dalla letteratura alla scienza.

Quanta vita c’è nel bosco? E quanto c’è ancora da scoprire? Domande che stimoleranno la curiosità e la fantasia di oltre cento fra bambine e bambini che, nel corso della mattina del 24 saranno impegnati in laboratori creativi, spettacoli scientifici e passeggiate nel bosco alla scoperta delle meraviglie della natura.

Il giorno seguente un workshop creativo su scienza, tecniche di narrazione e illustrazione dedicato alle docenti della primaria, con il Premio Andersen 2021 Luca Tortolini, l’illustratrice Anna Forlati e la ricercatrice Anna Pasinato. Si parlerà di ricerca contemporanea e didattica, sperimentando in prima persona i segreti di uno storytelling efficace e di un’illustrazione accattivante per i più piccoli.

L’idea nasce da una visione e da un approccio multidisciplinare che NBFC ha voluto applicare alle proprie attività di comunicazione sul tema della biodiversità. Diversi i pubblici coinvolti, con modalità differenti, ma con un unico comune obiettivo: discutere di ricerca contemporanea, di biodiversità, delle sue ricadute sulla vita di ciascuno di noi e del suo rapporto con l’arte e la letteratura.