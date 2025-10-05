Udine – Al “Bluenergy Stadium” un pari d’oro per il Cagliari. Illude Borrelli, replica Kabasele

UDINE – Il Cagliari conquista un punto d’oro al Bluenergy Stadium – il rinnovato stadio “Friuli” – contro l’Udinese nel lunch match della domenica. Un pareggio per 1 – 1 – grazie alle reti di Borrelli per i sardi e Kabasele per i bianconeri – che sta stretto ai padroni di casa, che possono vantare diverse occasioni piene di rimpianti ma un risultato che premia la resistenza dei rossoblù con alcune assenze di peso nell’undici titolare. Pisacane sceglie il 4-3-2-1: Caprile tra i pali, Zè Pedro, Mina, Obert e Palestra a presidiare la retroguardia, Deiola, Prati e Folorunsho in mediana, Felici ed Esposito a supporto dell’unica punta Borrelli. Tra i friulani riflettori puntati su Zaniolo e Davis. Primo squillo dell’Udinese all’8’: leggerezza di Palestra in uscita con Piotrowski che recupera subito e serve Zaniolo, che colpisce il palo esterno con il mancino. Minuto 24: sponda di Esposito e tiro al volo di Borrelli, palla centrale e parata facile di Sava. Al 26’ il vantaggio del Cagliari: carambola in area di rigore che permette a Borrelli di impossessarsi del pallone da posizione ravvicinata e siglare la rete con la porta praticamente sguarnita. Al 29’ conclusione da fuori area di Atta, Caprile devia in calcio d’angolo con un super intervento. Al 41’ assist di Davis per Atta che colpisce in pieno la traversa. Nel secondo tempo i padroni di casa pressano da subito i rossoblù e trovano il pari al minuto 58, con sponda precisa di Solet, buco clamoroso di Adopo e Ze Pedro e rete da attaccante vero di Kabasele. Al 75’ Zaniolo non approfitta di un erroraccio di Deiola sparando alto sulla traversa. Nei minuti di recupero, clamorosa occasione per l’Udinese con Davis che conclude a tu per tu con Caprile, ma l’estremo isolano chiude lo specchio negando il gol ai friulani, poi Bayo a porta spalancata mette palla fuori. Il trainer Fabio Pisacane si tiene stretto il pari: “Ci prendiamo questo punto, ma dovevamo gestire meglio alcuni momenti. L’Udinese ha qualità e fisicità, e noi abbiamo commesso errori ingenui che non possiamo più permetterci. La squadra però ha un’anima, reagisce, e questo mi fa ben sperare per il futuro. Dobbiamo sicuramente migliorare nella mentalità, essere solidi ma non rinunciatari. L’Udinese meritava qualcosa in più, e noi dobbiamo lavorare per evitare di creare noi stessi le occasioni per gli avversari”. Kosta Runjaic analizza: “Il calcio è strano. A volte si crea tanto e non si vince, altre si viene premiati oltre i propri meriti. Oggi abbiamo subito un gol in un momento sfortunato, quando Solet era fuori dalla linea difensiva per un problema fisico nella metà campo offensiva. Non siamo stati rapidi a coprire l’assenza. Tuttavia, il Cagliari non ha creato molto oltre al gol”.Luciano Pirroni

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele (22’ st Bertola), Solet; Zanoli (40’ st Ehizibue), Piotrowski (40’ st Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (32’ st Bayo), Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina (19’ pt Adopo), Obert (37’ st Cavuoti), Palestra; Deiola, Prati, Folorunsho; Felici (1’ st Di Pardo), Esposito (37’ st Pavoletti); Borrelli (27’ st Luvumbo). Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Marcatori: 25’ pt Borrelli, 13’ st Kabasele