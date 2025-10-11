Ucraina, Zelensky a Trump: “A Gaza risultato straordinario, ora fermi la guerra russa”

(Adnkronos) – Una mediazione Usa per arrivare alla pace anche tra Russia e Ucraina. E' quella invocata oggi, sabato 11 ottobre, da Volodymyr Zelensky in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel corso della telefonata il presidente ucraino ha esortato l'omologo statunitense a mediare la pace in Ucraina come ha fatto in Medio Oriente. "Mi sono congratulato con il presidente Donald J. Trump per il suo successo e per l'accordo in Medio Oriente che è riuscito a garantire, che è un risultato straordinario", ha scritto Zelensky in un post sui social, aggiungendo che "se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, compresa la guerra russa". Intanto oggi due lavoratori di una società che opera nel settore energetico sono stati uccisi in un attacco con droni russi nella regione di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina. A riferirlo sono state le autorità della protezione civile. I droni hanno colpito i veicoli di servizio della compagnia nella zona di Semenivka, vicino al confine con la Russia, riporta un post su Telegram. Un operaio è morto sul posto a causa delle ferite riportate, mentre il secondo è deceduto in ospedale. Altri quattro dipendenti sono rimasti feriti. Nel distretto centrale di Nizhyn, nella stessa regione, i droni hanno preso di mira anche alcune infrastrutture, provocando un incendio che è stato rapidamente domato dai soccorritori. "Nonostante il pericolo di ripetuti attacchi, i soccorritori di Chernihiv continuano a lavorare a ritmo serrato per aiutare ad affrontare le conseguenze degli attacchi russi", ha sottolineato la protezione civile. Secondo l'aviazione militare, durante la notte la Russia ha attaccato l'Ucraina nel nord, nel sud e nell'est con 78 droni, 54 dei quali sono stati abbattuti o si sono schiantati. Più di 20 droni hanno però colpito sei diverse località, ha affermato l'esercito.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)