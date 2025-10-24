Ucraina, bombardamenti russi a Kherson, due vittime

KHERSON (UCRAINA) (ITALPRESS) – Bombardamenti russi sul quartiere Korabelnyi, a Kherson. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, due persone morte e altre 22 sono rimaste ferite.
