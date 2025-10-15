Tuili, Al via i lavori del Progetto “Polis” nell’ufficio postale

Sono partiti anche nell’ufficio postale di Tuili, in via Matteotti, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Tuili la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Barumini, viale Umberto 165, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45.

Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Gli interventi previsti presso la sede di Tuili, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 8 giorni lavorativi.