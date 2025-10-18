Tudor “Il Como ha speso tanti soldi, è una finta piccola”

TORINO (ITALPRESS) – “I nazionali sono tornati come sempre, uno dopo l’altro, ma stanno bene, senza infortuni. Per preparare la gara di domani abbiamo fatto due allenamenti insieme”.

“Sarà una partita difficile, il Como è una finta piccola, visti i tanti soldi che hanno speso – ha aggiunto l’allenatore bianconero in conferenza stampa – E poi i giocatori sono stati scelti tutti dall’allenatore (Fabregas, ndr) in un paio d’anni e questa è una grande cosa. C’è rispetto ma vogliamo andare là a fare la nostra partita”. “Se Yildiz è il problema, allora non ne abbiamo… Da quando ci sono abbiamo fatto un grande lavoro ed è cresciuto tanto, poi è giusto che di giocatori così se ne parli. Se domani riposerà in vista dei prossimi impegni? No” – ha ammesso l’ex difensore croato – La squadra non è mai la stessa, è un organismo diverso se si gioca ogni tre giorni. Se si fanno delle analisi, questa è una cosa di cui non si tiene conto. E’ giusto dire che dobbiamo vincere perchè siamo la Juve, ma chi ha onestà intellettuale deve analizzare anche questo. Io passo tutte le giornate, dalla mattina alla sera, ad aiutare i miei giocatori e a cercare di farli rendere al meglio”.

Tudor, che potrebbe anche mutare volto tattico alla sua squadra (“Un cambio di modulo? Può succedere come no. Io parlo raramente di quello che prepariamo, perchè è giusto così”), ha concluso con il classico bollettino medico: “Miretti da lunedì tornerà con la squadra, domani non ci saranno Bremer, Cabal, Pinsoglio e anche Zhegrova, che ha un problema al pube e all’anca e non sarà convocato”.

