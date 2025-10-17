Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) – Donald Trump accoglie Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca oggi, venerdì 17 ottobre, per un incontro cruciale nella strada verso la soluzione della guerra tra Ucraina e Russia. Alla domanda dei giornalisti se si ritenesse in grado di convincere Vladimir Putin a far finire il conflitto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto annuendo. ''Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo – ha detto -. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza. Abbiamo avuto un ottimo colloquio''. ''La guerra in Medio Oriente era molto più complicata'' rispetto a quella in Ucraina, aggiunge, e ''siamo riusciti a risolverla'', per cui ''sono molto ottimista che siamo molto vicini alla fine della guerra''. Sulla pace possibile, più prudente il presidente ucraino: "Non penso che Putin sia pronto, ma sono fiducioso che con l'aiuto del presidente Usa riusciremo a far finire la guerra. Ne abbiamo veramente bisogno", ha detto Zelensky. Altro tema sul tavolo è quello della consegna da parte degli americani dei missili Tomhawk a Kiev. "Sarebbe un'escalation, ma ne parleremo" conclude Trump. "Sarà probabilmente un doppio incontro. Ma saremo in contatto con il presidente Zelensky. C'è un brutto rapporto tra i due" ha detto Trump a proposito di un possibile incontro a tre con Putin e Zelensky. "La Cina vuole parlare e a noi piace parlare con loro. Abbiamo un ottimo rapporto e ci vedremo in Corea del Sud in circa due settimane" ha detto Trump in apertura del pranzo bilaterale con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, confermando nuovamente il possibile incontro con Xi Jinping a margine del prossimo vertice Apec. In Ucraina ''credo che la guerra possa finire rapidamente, prima dell'incontro con Xi''.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)