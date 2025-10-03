Triathlon, Giubilei “World Cup a Roma un appuntamento cardine”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo alla terza edizione della Coppa del mondo, che porta i migliori triatleti e le migliori triatlete a gareggiare su quello che sarebbe stato il percorso delle Olimpiadi 2024. È un appuntamento cardine all’interno del panorama sportivo internazionale della World Triathlon, che dimostra il lavoro di squadra fatto in questo periodo dalla federazione, capofila di un meccanismo che ha messo insieme Governo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministro per lo Sport, la Regione Lazio, il Comune. Quindi, una serie di protagonista che, messi in filiera, producono un risultato importante”. Così il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, a margine della presentazione della World Triathlon Cup in programma a Roma.

