Trasporti & Logistica Magazine – 1/10/2025

Articolo precedenteGrano, più produzione in Europa ma crollo dei prezzi in Italia
Breaking news
- Caso Garlasco, difesa Sempio nomina nuovo genetista: “Nessuna prova contro di lui”
- Il Piemonte rafforza i legami con il Giappone tra cultura e imprese
- In volo per l’Italia un gruppo di studenti e ricercatori palestinesi
- Gaza, Meloni “Ue sostenga il piano Trump, aspettiamo risposta Hamas”
- Creati per la prima volta embrioni da Dna pelle umana
- Napoli, scontri tra tifosi prima del match con lo Sporting Lisbona
- Polonia, media: decollati sei F-16 per intercettare due droni Shahed
- Dengue, un caso nel Comune di Colle Val d’Elsa nel Senese: scatta la disinfestazione