Prima iniziativa nel capoluogo turritano per l’associazione fondata da tre sorelle ittiresi, che ha da poche settimane trasferito la sede dopo gli anni di attività nella provincia.

Tramandando sbarca a Sassari con il Corso di Disegno “Disegnare con la parte destra del cervello”

Tramandando, è lieta di annunciare un’iniziativa di grande rilievo per la città di Sassari. Dopo essere stata operativa a Ittiri e nel territorio sin dalla sua fondazione nel 2021 – un periodo in cui ha partecipato attivamente a mostre, eventi e iniziative con lo scopo principale di tutelare e promuovere la tessitura tradizionale, l’arte e l’artigianato sardo – l’associazione ha da poche settimane trasferito la sua sede operativa a Sassari, in via Brigata Sassari 48, all’interno dello spazio di Officine 41.

È proprio nella nuova sede sassarese che Tramandando lancia il corso di disegno “Disegnare con la parte destra del cervello”, che segna la prima attività ufficiale dell’associazione nel capoluogo turritano.

Dalla Tessitura Tradizionale Ittirese alla Creatività

Questa iniziativa a Sassari rappresenta un momento cruciale per l’associazione. L’intera essenza di Tramandando risiede nella visione e nell’azione delle tre sorelle Marras (Maria, Rita e Andrea).

L’associazione è nata dal loro profondo desiderio di recuperare e tramandare l’antica arte della tessitura con il telaio tradizionale sardo. Questa non è stata solo una scelta culturale, ma un gesto d’amore: l’idea ha preso forma concretamente quando, qualche anno fa, le tre sorelle hanno deciso di acquistare e restaurare un vecchio telaio, riprendendo in mano un’arte che avevano imparato fin da ragazzine.

Unendo l’amore e la competenza per questa tradizione di Ittiri e del suo territorio, hanno dato vita a Tramandando Lab con l’obiettivo di valorizzare la cultura, l’arte e l’artigianato sardo, combinando la storia della loro terra con uno sguardo innovativo e contemporaneo. Il loro impegno, parte dal suono del telaio e continua espandendo l’orizzonte associativo e offrendo alla comunità nuovi strumenti di espressione artistica e nuove collaborazioni con artisti e artigiani.

Dettagli del Corso: Sblocca la Tua Creatività

Il corso, intitolato “Disegnare con la parte destra del cervello”, è basato sul celebre metodo di Betty Edwards e mira a trasformare il modo in cui i partecipanti vedono e interagiscono con il mondo, bypassando i blocchi mentali e attivando l’emisfero cerebrale associato all’intuizione e alla creatività.