A Marina Piccola e Su Siccu il 17 e 18 ottobre

Il mare è benessere. Provare per credere. L’occasione arriva a Cagliari, il 17 e 18 ottobre con Vivi il Mare festival, 2 giornate di immersione negli sport e nella cultura del mare organizzate dall’Asd Arcipelaghi in partnership con Il Girasole delle Somasche Ets, all’interno del progetto Donne al Timone – la giusta rotta.

Prove aperte e gratuite dunque per gli appassionati e i neofiti che vogliono cimentarsi in un’attività acquatica a Marina Piccola, o partecipare a un laboratorio o a un incontro con chi vive di mare, su un’imbarcazione ormeggiata a Su Siccu. Ma soprattutto esperienze a disposizione per chi versa in condizioni di fragilità e normalmente non può concedersi simili avventure.

Torna a Cagliari Vivi il Mare, due giornate a contatto con il mare che cura

“L’amore per il mare va scoperto e coltivato”, dichiara Giulia Clarkson, ideatrice e responsabile dei progetto. “Vivi il Mare, alla sua quarta edizione, offre questa opportunità in un ambiente di gioiosa scoperta delle proprie capacità. Quest’anno il contesto è più ampio, queste due giornate rappresentano l’avvio di Donne al Timone – la giusta rotta, progetto annuale rivolto a ragazze e donne che si trovano in condizione di fragilità o sono vittime di violenza, e prevede incontri terapeutici e di sensibilizzazione a terra e in mare. Perché il mare, da cui tutti proveniamo, cura e dà pace. Non a caso avremo con noi una grande testimonial, la campionessa di apnea Chiara Obino”.

Tra le novità, anche l’introduzione della marcia acquatica, attività a piedi alla portata di tutti non solo divertente e rinvigorente, ma anche eccellente per rafforzare il sistema cardiovascolare e per l’equilibrio psico-fisico. E poi barca a vela, sup, wing, windsurf, apnea e kayak nelle due mattine del 17 e 18 ottobre divise in 3 slot, con partenze alle ore 10, 11 e 12.

Venerdì pomeriggio, sull’imbarcazione ormeggiata al pontile Cagliari Sailing Charter a Su Siccu, l’immancabile laboratorio Nodi e venti con l’istruttore Fiv Pipi Sacchetto (ore 16), e il più tecnico Cime e impiombature con il velista Carlo Conte (ore 17). Seguirà, alle ore 18, l’incontro Il grande respiro con l’apneista Chiara Obino, fresca della medaglia di bronzo al campionato mondiale in Grecia, con una discesa a 106 metri di profondità appena un mese fa.

Le iscrizioni alle attività possono essere fatte sul sito www.arcipelaghiasd.com scegliendo giorno, orario, attività o il laboratorio/incontro. Gruppi e scuole possono contattare direttamente l’organizzazione.

Collaborano a questa edizione, realizzata anche con il sostegno della Fondazione di Sardegna, le associazioni sportive cagliaritane: Windsurfing Club Cagliari, Anemos, Blue Tribune, Bikappa kayak, Istedda, Blue Life e le società di charter nautico Cagliari Sailing Charter e CS Charter.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto Donne al Timone – la giusta rotta sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.