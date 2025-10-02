Tim Enterprise, 1 miliardo in tre anni per la trasformazione digitale

MILANO (ITALPRESS) – Un miliardo di euro di investimenti in tre anni per la fabbrica tecnologica dell’Italia: Tim Enterprise accelera sulla trasformazione digitale del Paese e lo fa con un Piano illustrato in occasione dell'”Unboxing TIM Enterprise Day”, un appuntamento con la comunità finanziaria che si è tenuto nel Data Center di Santo Stefano Ticino, nel Milanese, uno tra i più innovativi in Italia. L’iniziativa è stata anche un’occasione per esplorare le capacità all’avanguardia del Data Center e sperimentare le soluzioni tecnologiche innovative applicate a tutti i settori cruciali per lo sviluppo del Paese: dall’IoT, alle Smart Cities, dalla cybersecurity alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

