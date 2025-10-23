Articolo precedenteForgacs “Il metodo di analisi gramsciano è ancora attuale”
- Carbonia, Arrestati due trentenni per detenzione di stupefacenti
- “Giornate del Romanico”, Visite guidate alle chiese in tutta l’isola
- Mostra “Lia Drei e Francesco Guerrieri: punti di vista tra percezione e figura” al Ghetto di Cagliari
- Saboris Antigus riparte da Gergei: domenica 26 ottobre i sapori dell’accoglienza aprono la nuova edizione
- “DIGITO ergo SUM”: un progetto per l’inclusione e l’autonomia digitale nei territori del Medio Campidano e Marmilla
- Tg Lavoro & Welfare – 23/10/2025
- Forgacs “Il metodo di analisi gramsciano è ancora attuale”
- Tramandando sbarca a Sassari con il Corso di Disegno “Disegnare con la parte destra del cervello”