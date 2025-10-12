Articolo precedenteOmicidio a Palermo, il testimone: “Paolo stava lavorando e ha visto il branco. Poi l’inferno”
Breaking news
- Gaza, Hamas “ha rinunciato al controllo della Striscia”
- Madagascar, esercito si schiera con le proteste. Il presidente: “Tentativo di golpe”
- Estonia-Italia vince gli ascolti tv. Niente Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna fa il 22.5% di share
- Lite per un parcheggio, camionista ucciso a coltellate a Bolzano
- San Francesco, Follini: “Il ‘pasticcio dei santi’ e il timore di perdere l’attimo”
- Tg Giovani – 12/10/2025
- Omicidio a Palermo, il testimone: “Paolo stava lavorando e ha visto il branco. Poi l’inferno”
- Garlasco, parla Lovati: “Corona? Un trappolone, ma con Sempio possiamo vincere”