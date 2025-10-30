Tempio Pausania, Apre il Teatro Tenda Pischinaccia

Non solo a carnevale, la più grande tensostruttura coperta dell’isola, vuole diventare il punto di riferimento per spettacoli ed eventi nel corso di tutto l’anno.Hanno le idee chiare alla Parco Tenda Events srl, per questo motivo, l’apertura ufficiale della stagione sarà affidata alla notte più attesa, quella di Halloween . Il 31 ottobre dalle ore 22.30, si accenderanno i riflettori e i 2500 mq di locale ospiteranno il format “La Gattina”, un gruppo di DJ che dal palco detterà il ritmo della lunga notte. Oltre al format “La Gattina”, gli organizzatori hanno in serbo una sorpresa che coinvolgerà il pubblico, quando la consolle, sarà affidata a uno dei nomi di punta della Machete, la Crew che da quindici anni ha rivoluzionato la musica rap in Italia , e non solo.L’Appuntamento del 31 ottobre sarà il primo di una serie destinata ad accompagnare il pubblico fino all’atteso Carrasciali Timpiesu 2026. Una stagione intensa e ricca d’incontri che potrebbero trasformare il Parco Tenda Pischinaccia nel luogo ideale per spettacoli e incontri. “ Per noi l’appuntamento del trentuno è quasi un test, per meglio mettere in sincronia le nostre linee guida con i desideri del pubblico” dice Michela Pirrigheddu, amministratrice della struttura, “ la nostra attività punta a creare coinvolgimento con il territorio, per questo motivo la serata del trentuno è realizzata in collaborazione con LMF, ovvero il Luras, Music festival” conclude l’amministratrice .Allestimenti in stile Halloween, ospiti, musica e divertimento garantito, per aprire ufficialmente le porte dell’importante struttura, unica nel suo genere in Sardegna. La biglietteria aprirà alle ore 22.30.