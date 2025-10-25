Teatro del Segno: “ANONIMASEQUESTRI” apre DOMANI, domenica 26 ottobre alle 20.30 al TsE di Cagliari la Stagione di Teatro Senza Quartiere 2025-2026

Teatro Senza Quartiere

Stagione 2025-2026

Viaggio in Sardegna – tra memoria e identità – con un duplice omaggio a Enrico Berliguer e a Gigi Riva, itinerari tra le righe di “Miele Amaro” di Salvatore Cambosu, l’ironia graffiante di “anonimasequestri” e le argute cronache familiari di “Oja o Ma’” diFrancesco Abate, con la Stagione 2025-2026 di Teatro Senza Quartiere organizzata dal Teatro del Segno, con la direzione artistica di Stefano Ledda, al TsE di Is Mirrionis in via Quintino Sella a Cagliari, nell’ambito del progetto pluriennale Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro (2017-2026), con il patrocinio ed il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari, e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Un ricco e variegato cartellone – con dodici spettacoli (di cui due fuori abbonamento) tra ottobre e maggio – tra il dramma dei “Sei Personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello e l’umorismo pungente e le folgoranti battute di “A Colpi di Scene” dai testi di Achille Campanile, una strage di mafia in “Sangue Nostro” di Michela Gargiulo, Margherita Asta e Fabrizio Coniglio, e ancora un inedito ritratto del grande compositore con “La cameriera di Puccini” di Nicola Zavagli e luci e ombre di una vita d’artista in “Come vent’anni fa” di Lelio Lecis, la storia di un giocatore in “GAP / rovinarsi è un gioco” di e con Stefano Ledda e un’antologia di monologhi brillanti e canzoni d’autore con “Passo e Chiudo” di e con Marta Proietti Orzella, all’insegna del varietà.

Tra i protagonisti Fabrizio Coniglio ed Alessia Giuliani, registi ed interpreti di “Sangue Nostro”, uno spettacolo di teatro civile con la testimonianza di Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo, uccisa insieme ai figli Giuseppe e Salvatore nella strage di Pizzolungo; Beatrice Visibelli e Francois Meshreki ne “La cameriera di Puccini”, dove un giornalista che indaga sulla vita del maestro lucchese deve fare i conti con Marianna, la cameriera, testimone e custode dei segreti di famiglia; e Laura Fortuna e Daniel Dwerryhouse alle prese con un susseguirsi di situazioni comiche e paradossali in “A Colpi di Scene”, da Achille Campanile, per raffinati “esercizi di stile” con la cifra satirica dell’inventore delle “Tragedie da Ridere”.

Sotto i riflettori la cantante, compositrice e performer Rossella Faa con Fabio Marceddu, tra le incursioni musicali di Antonello Murgia, per la trasposizione teatrale di “Oja o Ma’”, versione in lingua sarda di “Mia madre e altre catastrofi” del giornalista e scrittore Francesco Abate; l’istrionico attore e regista Ignazio Chessa con il suo “Enrico (poi Berlinguer)”, avvincente monologo ispirato alla figura del segretario del Partito Comunista, tra note biografiche, filmati d’epoca, documenti e testimonianze, per il ritratto di un leader, uno degli uomini politici più rispettati ed amati della Prima Repubblica. Sul palco anche l’attore e regista Stefano Ledda, con due spettacoli del Teatro del Segno (fuori abbonamento): “Miele Amaro”, dal libro di Salvatore Cambosu con le musiche di Andrea Congia (in coproduzione con Tra Parola e Musica / Casa di Suoni e Racconti) e “GAP / rovinarsi è un gioco” sulla discesa agli inferi di giocatore di videopoker che scopre sulla propria pelle i rischi e le insidie nascosti dietro un “innocuo” passatempo.

La vis comica di Marta Proietti Orzella, in “Passo e Chiudo”, sulle note della chitarra di Luca Pauselli, e l’ironia graffiante (e amara) di “anonimasequestri” di e con Leonardo Tomasi, in scena con Federico Giaime Nonnis e Daniele Podda (oltre ad un misterioso “ostaggio”) per il ritratto di una generazione disincantata, tra improbabili “provini” e progetti avventurosi, finché tutto precipita e gli (anti)eroi sono costretti alla fuga… Un intrigante gioco metateatrale con “Sei Personaggi in cerca d’Autore” di Luigi Pirandello, con Adriano Exacoustos, Daniele Molino, Irene Papotti e Nicolò Parodi per la regia di Cristiano Roccamo (produzione Teatro Europeo Plautino), il ritratto di un fuoriclasse del pallone con “Riva Luigi ’69 ’70 / Cagliari ai dì dello scudetto”, uno spettacolo di e con Alessadro Lay dedicato al leggendario “Rombo di Tuono” (produzione Cada Die Teatro) e un affascinante intreccio fra vita e arte in “Come vent’anni fa” (produzione Akròama / teatro Stabile d’Innovazione) con drammaturgia e regia di Lelio Lecis e un’intensa Tiziana Martucci nel ruolo di un’attrice che, ammantata da regina, interpreta il ruolo di Ecuba dalle “Troiane” di Euripide, e si perde, seguendo il corso dei pensieri, tra ricordi personali e echi del mito.

IL CARTELLONE

Il sipario si apre – domenica 26 ottobre alle 20.30 – su “anonimasequestri”, ovvero “Un sequestro organizzato da Leonardo Tomasi” (spettacolo vincitore del Premio Scenario 2023), che racconta una Sardegna contemporanea lontana dall’immagine romantica del banditismo ma anche dai paesaggi da cartolina, dove le giovani generazioni si confrontano con la difficoltà di trovare lavoro e il miraggio del successo, magari da raggiungere grazie alla decima musa. Sotto i riflettori Federico Giaime Nonnis,Daniele Podda, lo stesso Leonardo Tomasi (autore del testo) e un misterioso “ostaggio”, dramaturg e assistente alla regia Sonia Soro, disegno luci di Elia Porcu, cura della produzione di Simona Loi (Sardegna Teatro), produzione Sardegna Teatro / TRIC e Fondazione Metastasio di Prato. Una commedia nera che prova a sovvertire gli stereotipi, tanto che i protagonisti s’inventano un nuovo format turistico, ispirato all’industria dei sequestri, per stranieri amanti dell’avventura: il clima quasi goliardico a un certo punto degenera, tra vecchi e nuovi antagonismi, in un crescendo di tensione, finché la situazione non diventa pericolosa e i maldestri (anti) eroi non sono costretti a darsi alla fuga…

Un inedito ritratto dello storico segretario del Partito Comunista – sabato 15 novembre alle 20.30 – con “Enrico (poi Berlinguer)”, uno spettacolo ideato, diretto e interpretato da Ignazio Chessa, con scene e costumi di Marco Velli e consulenza musicale di Claudio Gabriel Sanna, il video “Non B’at Nemos” è di Bruno D’Elia, direzione tecnica di Serena Vargiu, produzione La Luna del Pomeriggio ETS. Figura di spicco della politica italiana, artefice con Aldo Moro del cosiddetto “compromesso storico” e uomo dotato di brillante intelligenza e straordinario carisma, capace di conquistare le folle, Enrico Berlinguer, rappresenta il simbolo di una visione idealistica e altamente morale e e di uno strenuo impegno in favore del bene comune. “Enrico (poi Berlinguer)” è un viaggio emozionale attraverso i momenti più significativi della vita pubblica e privata del leader della sinistra, «dalla rivolta del pane a Sassari, sua città natale, al primo incontro con Togliatti, dalle feste dell’Unità nei più sperduti paesini di campagna al distacco dal P.C.U.S., dalla citazione delle frasi più significative dei suoi discorsi ai funerali a Roma, con una immensa folla a rendergli omaggio».

Sulla falsariga della preziosa antologia – domenica 23 novembre alle 19.30 – “Miele Amaro”, affascinante spettacolo-concerto di e con Stefano Ledda (che firma drammaturgia e regia), liberamente tratto dall’opera di Salvatore Cambosu, con musiche di Andrea Congia, propone un ideale itinerario alla scoperta di una Sardegna arcaica, sospesa tra passato e futuro – produzione Teatro del Segno e Tra Parola e Musica / Casa di Suoni e Racconti. “Miele Amaro” mostra attraverso una apparentemente eterogenea raccolta di materiali antropologici e storici, tra miti e leggende, racconti e poesie, i mille volti e le molteplici stratificazioni culturali di un’Isola, tra l’antica civiltà agro-pastorale e la modernità. La voce narrante di Stefano Leddaevoca favole antiche e interessanti apologhi, saperi tradizionali, usanze e riti, l’arcana bellezza di paesaggi incontaminati: il libro dell’intellettuale e scrittore di Orotelli sposa il gusto per l’erudizione e il sincero amore per la sua terra. In “Miele Amaro”, Salvatore Cambosu si fa cantore dell’identità perduta, con l’affermarsi di nuovi modelli estranei e di una egemonia linguistica, che rischia di cancellare la matrice originaria e spezzare il legame con le radici.

Un divertissement (meta)teatrale – sabato 29 novembre alle 20.30 – con “A Colpi di Scene”, di e con Laura Fortuna e Daniel Dwerryhouse, tra dialoghi surreali e veri e propri sketches, dai testi di Achille Campanile, per la regia di Francesco Bonomo – produzione Collettivo Amori Difficili e Compagnia Çàjka ETS con il sostegno della Fondazione “Giuseppe Siotto”. Un attore e un’attrice si sfidano tra vertiginosi giochi di parole e nonsenses, in un “duello” fatto di «inversioni, parodie, capovolgimenti, ripetizioni… pantomime e assurdità», in un susseguirsi di ingressi e uscite, cambi di ruolo, e sfide dialettiche. Una scrittura scenica rigorosa e una comicità raffinata, fondata sul ritmo, dove le intonazioni, i gesti, gli sguardi e le “maschere” danno forma ai “fantasmi” di un teatro dal gusto vagamente retro, che «potranno aiutarci a interpretare il presente e a interrogarci sulla follia delle relazioni umane e di coppia, senza mai dimenticarci di riderci su» – sottolinea Francesco Bonomo –. «Ridere è rivoluzionario. Prendere seriamente la vita significa anche ridere, perché ridere è una cosa seria». Achille Campanile ha descritto con umorismo e leggerezza i paradossi della società: “A Colpi di Scene” è un’ occasione per sorridere e pensare.

Focus sulla dipendenza da gioco d’azzardo – domenica 6 dicembre alle 19.30 – con “GAP / Gioco d’Azzardo Patologico – rovinarsi è un gioco”, uno spettacolo ideato, scritto, diretto e interpretato da Stefano Ledda, con elaborazione video di Andrea Lotta, trucco di Evelina Bassu, responsabile allestimento Raimondo Marras – produzione Teatro del Segno. Una pièce originale, ispirata alle storie (vere) di donne e uomini precipitati nella spirale del gioco, sedotti dal miraggio di una facile vincita ma in realtà incatenati al sottile brivido del rischio, al piacere di sfidare la fortuna. “GAP” racconta la vicenda emblematica di un giocatore di videopoker, un giovane tipografo che scopre per caso, mentre cerca di ingannare l’attesa, l’ebbrezza di una vincita inaspettata e si lascia sedurre da quell’innocuo passatempo, divenuto ben presto per lui come una droga. Schiavo del demone del gioco, inizia la sua discesa agli inferi, tra inganni e menzogne, trascura il lavoro gli affetti e finisce con l’indebitarsi e chiedere soldi a prestito dagli usurai, nel tentativo di mascherare il suo “vizio”, che in realtà è una vera e propria patologia. Una mise en scène essenziale, con luci e suoni che riproducono l’effetto ipnotico delle slot machines, per un viaggio nella mente di un giocatore.

Un inedito ritratto di famiglia – domenica 13 dicembre alle 20.30 – con “Oja, o Ma’”, liberamente tratto da “Mia madre e altre catastrofi” di Francesco Abate, con traduzione in lingua sarda di Cristian Urru: in scena Rossella Faa e Fabio Marceddu, con elaborazioni e incursioni musicali di Antonello Murgia, adattamento e regia di Fabio Marceddu, in collaborazione con Antonello Murgia – produzione Teatro dallarmadio. La pièce descrive il dialogo (in)interrotto tra madre e figlio, mettendo in risalto la figura di una donna coraggiosa e determinata, autorevole più che autoritaria, comunque temibile, severa e rigorosa, affettuosa, ma senza sdolcinatezza: incarnazione di un archetipo dell’immaginario, versione moderna dell’angelo del focolare, punto di riferimento costante e irremovibile, una vera forza della natura. «Tornare alla lingua Madre per parlare della Madre per eccellenza» – sottolineano Fabio Marceddu e Antonello Murgia – è il tema centrale della versione teatrale del libro del giornalista e scrittore cagliaritano: “Oja, o Ma’” racconta «la Madre Sarda, nella sua variante casteddaia, una madre granitica e ironica, che non si fa schiacciare dalle sofferenze e dal destino che a volte infierisce, ma che anzi lo domina come una tigre, insegnando ai più deboli a diventare più forti».

Vita e arte di Giacomo Puccini – sabato 7 marzo alle 20.30 – con “La cameriera di Puccini” di Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli e Francois Meshreki, costumi di Cristian Garbo e musiche dal vivo con pianoforte e soprano, per la regia di Nicola Zavagli – produzione Teatri d’Imbarco. Un giornalista si reca presso la villa di Torre del Lago, per intervistare il Maestro ma si imbatte in Marianna, la cameriera che dapprima lo tratta in malo modo poi finisce per accoglierlo e rivelargli alcuni dettagli della sfera privata e professionale del grande musicista. Un insolito ritratto del compositore, attraverso lo sguardo di chi lo conosce da vicino, «dall’emozionanti storie delle sue opere alle pieghe più intime della sua vita; ma anche il suo essere mondano, la sua simpatia, e quella sua dolorosa malinconia che si riflette nella calma immobilità del piccolo lago». Nel racconto affiora anche la vicenda misteriosa e inquietante della tragica scomparsa di Doria Manfredi e delle indagini in cui vennero coinvolti anche il maestro e la moglie. Un’occasione per riscoprire la figura dell’autore di capolavori indimenticabili, come “Manon Lescaut”, “La Bohème”, “Tosca”,“Madama Butterfly”, “La fanciulla del West” e “Turandot”.

Una raffinato gioco metateatrale – sabato 21 marzo alle 20.30 – con “Sei Personaggi in cerca d’Autore” di Luigi Pirandello, con Adriano Exacoustos, Daniele Molino, Irene Papotti e Nicolò Parodi, con scenografia di Giada Morri e costumi di Sonia Marianni, per la regia di Cristiano Roccamo – produzione Teatro Europeo Plautino. Il grande drammaturgo siciliano inventa un incontro tra il capocomici e le attrici e gli attori di una compagnia e le creature nate dalla fantasia di un autore ma rimaste incompiute, che anelano a veder rappresentato il loro dramma: i personaggi narrano e rivivono la loro storia, i loro dilemmi e i loro traumi, fino a un tragico incidente. Una vicenda amara e dai risvolti torbidi: un uomo, il Padre, allontana da sé la moglie, ma poi a distanza continua a spiarne l’esistenza, e intanto alleva il figlio, senza riuscire a suscitare in lui un vero affetto. E la donna, anzi la Madre, privata del figlio, si forma una nuova famiglia, finché, in una fatale agnizione, il Padre incontra in una casa di piacere la propria Figliastra, innescando così una spirale di tormento e sensi di colpa. Nei “Sei Personaggi” Luigi Pirandello mette l’accento sullo scarto tra realtà e finzione, sul tentativo, arduo se non impossibile, di ricreare sul palco la vita nella sua terribile imperfezione, cioè sul paradosso del teatro (e sulla forza evocativa della poesia).

Omaggio a Gigi Riva, tra l’epopea sportiva e il ritratto di un “hombre vertical” divenuto simbolo di un’Isola – sabato 28 marzo alle 20.30 – con “Riva Luigi ’69 ’70 – Cagliari ai dì dello scudetto”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Lay, progetto sonoro di Matteo Sanna, disegno luci e suoni di Giovanni Schirru e scenografie di Mario Madeddu, Marilena Pittiu e Matteo Sanna – produzione Cada Die Teatro. Un intrigante monologo in cui si intrecciano note autobiografiche e cronache calcistiche, tra ricordi d’infanzia e ferite immedicabili e dove le tragedie private e i trionfi sul campo un eroe moderno, dotato di uno straordinario talento per il pallone riaffiorano come per caso, finché la bellezza di un gesto atletico suscita l’emozione di un’opera d’arte. «Il gioco del football è un “sistema di segni”; è, cioè, una lingua, sia pure non verbale. La sintassi si esprime nella “partita”, che è un vero e proprio discorso drammatico» – sosteneva Pier Paolo Pasolini –. «… Riva gioca un calcio in poesia». E Alessandro Lay, riconoscendosi in quell’intuizione, e partendo dal ricordo di «un ragazzo schivo, a volte sorridente… che puntava i pugni in terra e si faceva tutto il campo correndo ogni volta che segnava un gol…» ricostruisce la storia emblematica del leggendario “Rombo di Tuono”.

Cronaca di una strage – sabato 11 aprile alle 20.30 – con “Sangue Nostro”, uno spettacolo scritto da Michela Gargiulo, Margherita Asta e Fabrizio Coniglio (produzione Tangram Teatro) sul fallito attentato contro il giudice Carlo Palermo, ordito da “Cosa Nostra”, in cui hanno perso la vita una donna, Barbara Rizzo e i suoi due bambini, Giuseppe e Salvatore: in scena Alessia Giuliani e Fabrizio Coniglio, che firmano anche la regia, ricostruiscono l’incontro tra il magistrato e Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime. Una tragedia moderna in cui la criminalità organizzata assume il ruolo del fato, assassinando persone innocenti e seminando dolore e lutti, nel tentativo di colpire i simboli del potere e della giustizia: sopravvissuto all’agguato, Carlo Palermo ha lasciato la magistratura per intraprendere la carriera d’avvocato oltre a impegnarsi in politica. Margherita Asta, che in quel fatale 2 aprile 1985 invece di viaggiare in auto con la madre e i fratellini aveva chiesto un passaggio a un’amica, è riuscita a trovare la forza per andare avanti: la sua storia è diventata un libro, “Sola con te in un futuro aprile” (Fandango), in cui cerca di ricordare i dettagli, di ritrovare le voci e i volti dei suoi cari e riannodare i fili del passato. “Sangue Nostro” è uno spettacolo necessario, una pièce di teatro civile per non dimenticare le vittime e proseguire una battaglia fondamentale contro le mafie in difesa della legalità.

Ironia in scena – sabato 26 aprile alle 20.30 – con “Passo e Chiudo”, brillante one-woman-show di e con Marta Proietti Orzella, accompagnata da Luca Pauselli alla chitarra, produzione Figli d’Arte Medas: sotto i riflettori la nota attrice isolana dalla spiccata vis comica interpreta celebri monologhi, alternando racconti e canzoni, evocando sulla scena una serie di personaggi, veri e inventati, e situazioni buffe e paradossali, ai limiti del grottesco. “Passo e Chiudo” è un raffinato esercizio sull’arte di far (sor)ridere, traendo spunto dai grandi maestri, da Ettore Petrolini e Raffaele Viviani a Totò, da Aldo Fabrizi e Gigi Proietti a Monica Vitti e Anna Magnani fino a Carlo Verdone e Anna Marchesini, senza dimenticare Giorgio Gaber, che hanno fatto dato lustro alla grande tradizione del cabaret, dal café chantant al varietà. Una performance in cui Marta Proietti Orzella propone una serie di irresistibili e sorprendenti conversazioni telefoniche, dove i protagonisti si mettono a nudo dialogando con invisibili interlocutori, si struggono, si appassionano, si interrogano e si sfogano, tra questioni private, dilemmi morali e pericolose indiscrezioni, dando prova del suo talento istrionico, con gustose macchiette, ritratti di donne “sopra le righe” e ruoli en travesti, per regalare al pubblico un’ora di spensieratezza.

Tra mito e attualità – sabato 16 maggio alle 20.30 – con “Come vent’anni fa”, con Tiziana Martucci, costumi di Marco Nateri e scenografia di Valentina Enna, musiche di Bob Dylan e musiche originali di Mauro Palmas, arrangiamenti musicali di Riccardo Leone (direzione tecnica di Lele Dentoni) per un intrigante gioco di specchi tra vita e arte, con drammaturgia e regia di Lelio Lecis – produzione Akròama / Teatro Stabile d’Innovazione. «Una donna sola, malinconica e visionaria, ripercorre con le parole situazioni personali, sospese in un’atmosfera per lei stessa indecifrabile, di realtà o pura invenzione»: in una ipotetica prova, su una scena vuota in cui spicca l’eventuale “trono”, un’attrice (ma anche commessa in una polleria) mescola frammenti di uno spettacolo ai suoi ricordi. Un sontuoso manto la avvolge e subito si trasforma in Ecuba, sposa di Priamo e regina di Troia, ora vedova e ridotta in schiavitù insieme alle figlie, che lancia le sue grida strazianti di dolore tra le rovine fumanti della città distrutta. Un movimento in platea la distrae e la donna ritorna se stessa, perduta tra le memorie del passato e le angosce del presente, riconosce o immagina un antico spasimante, unico, eventuale spettatore della sua performance, insieme all’invisibile tecnico che governa le luci: in un alternarsi e intrecciarsi di piani narrativi, il lirismo della tragedia euripidea lascia il posto al disincanto e all’amarezza del quotidiano, in una pièce che riflette «le nostre frammentazioni e solitudini metropolitane».

La Stagione di Teatro Senza Quartiere 2025-2026 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari è organizzata dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda,- nell’ambito del progetto pluriennale “Teatro Senza Quartiere / per un quartiere senza teatro” (2017-2026) – con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

La Stagione di Teatro Senza Quartiere 2025-2026 vede in prima fila, accanto al Teatro del Segno, la Casa del Quartiere–Is Mirrionis, La Parrocchia di Sant’Eusebio, il Teatro Tages, l’Accademia Internazionale della Luce, l’Associazione, Cittadinanzattiva Sardegna ODV ETS, l’Associazione Culturale Musicale Orchestra da Camera “Johann Nepomuk Wendt”, la Compagnia dei Ragazzini di Cagliari diretta da Monica Zuncheddu, e il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna e come media partner Kalaritana Media.

Fondamentale l’apporto di partner e sponsor privati, a partire dal main sponsor IMOBILIANDO di Roberto Cabras che sostiene l’intero progetto quinquennale, come dell’azienda Fratelli Argiolas carpenteria metallica, grazie alla quale sono stati realizzati alcuni degli adeguamenti tecnici del palcoscenico e del teatro e il partner tecnico DUBS Organizzazione Tecnica per lo Spettacolo di Bruno Usai.

IL PROGETTO

Il TsE – spazio “ritrovato” e palcoscenico aperto alla città – è il fulcro di un progetto pluriennale di “teatro sociale”, nato con l’idea di offrire un’alternativa e un’opportunità agli abitanti del quartiere e in particolare alle giovani generazioni: un riuscito “esperimento” culturale, capace di intercettare e valorizzare risorse e talenti e insieme di rispondere a istanze e problemi, affrontando argomenti delicati e complessi come il gioco d’azzardo patologico e il fenomeno sempre più diffuso delle truffe ai danni degli anziani. L’arte della rappresentazione come sintesi del reale e proiezione dell’immaginario, capace di dar corpo ai sogni (e agli incubi) del mondo contemporaneo, con un palcoscenico “pulsante” di emozioni trasfigurate in parole, suoni e visioni e un luogo d’incontro e confronto parte integrante della vita culturale e sociale della comunità.

Il TsE fa da cornice anche gli eventi de Il Terzo Occhio / Rassegna Multidisciplinare delle Nuove Creatività organizzata dal CeDAC Sardegna, con un doppio appuntamento nel segno del nouveau cirque con “The Barnard Loop” di DispensaBarzotti (22 gennaio) e “Control Freak” di e con Kulu Orr (24 febbraio); “Il Terzo Occhio” prosegue poi al Teatro Massimo (13 aprile) con “Nel Blu / avere tra le braccia tanta felicità” di e con Mario Perrotta, per un omaggio a Domenico Modugno.

Il TsE di Is Mirrionis a Cagliari ospita anche corsi e stages, oltre a rassegne e festivals, con spettacoli e concerti, proiezioni cinematografiche, mostre e incontri, e una serie di iniziative culturali rivolte al quartiere e alla città: in programma, oltre agli spettacoli della Stagione di “Teatro Senza Quartiere” 2025-2026, anche il Laboratorio Permanente sulle “Tecniche di Non Recitazione” diretto da Stefano Ledda per attori e allievi attori oltre al progetto “MonologArte” a cura di Stefano Ledda, incentrato sul lavoro sul personaggio in pièces “per voce sola”, con incontri settimanali e esito scenico finale al TsE.

Il TsE di Cagliari ospita inoltre il progetto “Gioco d’Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha” – Is Mirrionis / Teatro Senza Quartiere 2025 promosso dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda nell’ambito del programma Sardegna | Rovinarsi è un Gioco 2025, con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, il Comitato Casa del Quartiere Is Mirrionis e Kalaritana Media. In scena lo spettacolo “GAP / Gioco d’Azzardo Patologico – rovinarsi è un gioco” di e con Stefano Ledda sulla storia emblematica di un giocatore di videopoker, con una serie di matinées per le scuole e incontri con esperti, psicologi e operatori dei SERD con l’obiettivo di sensibilizzare e informare specialmente le generazioni più giovani sulle insidie celate dietro un “innocuo passatempo” che può indurre, in determinate circostanze, una forma di “dipendenza” come una vera e propria droga.

In primavera spazio a una nuova edizione di “Teatro e Marmellata”, la rassegna dedicata a giovanissimi e famiglie organizzata dal Teatro del Segno con la direzione artistica di Stefano Ledda che comprende anche laboratori a misura di bambine e bambini.

E proseguono i progetti L’Ora di Teatro per i più piccoli e Il Teatro parla con la Scuola per ragazzi e adolescenti, con l’intento di far scoprire il meraviglioso gioco del teatro e far avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi della scena, affrontando temi vicini alla loro sensibilità e di forte attualità.