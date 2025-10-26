“Teatri di Prima Necessità _ Autunno 2025

“Teatri di Prima Necessit _ Autunno ‘25” à _ stagione di prosa al Civico Teatro “Gav Bal.lero” ì di Alghero.

Il 31 ottobre al Civico Teatro “Gav Bal.lero” ì di Alghero preder il via la nuova stagione di prosa autunnale a à

cura dalla Compagnia Teatro dInverno, “Teatri di Prima Necessit ” à . In cartellone fino al 09 gennaio 2026

nove appuntamenti tra teatro e musica che racconteranno le eccellenze delle produzioni artistiche della

Sardegna.

Si apre il 31 ottobre alle ore 20:30 con “Samuele il bandito”, monologo portato in scena dall’attore Fabrizio

Congia, in una produzione della compagnia Il Crogiuolo di Cagliari su testi e regia di Bepi Vigna. Il testo narra

le vicissitudini di Samuele Stochino, fante della Prima Guerra Mondiale condannato alla fucilazione per

diserzione, che riesce ad evitare accettando di essere rispedito al fronte. Tornato in Ogliastra dopo la guerra,

è

implicato in un furto di bestiame e viene arrestato. Riesce a fuggire, ma diventa capro espiatorio di delitti

mai commessi. Il fascismo considera Samuele un’onta inaccettabile e si scaglia contro la sua famiglia: il padre

viene perseguitato, viene bruciata la casa dei nonni e arrestata la sorella. Samuele inizia una feroce vendetta

verso coloro che lo hanno tradito guadagnandosi il soprannome di “Tigre d’Ogliastra”. Nel testo teatrale, che

trae spunto da racconti popolari e da atti ufficiali, Samuele narra la sua verit , consapevole di non avere à

redenzione.

Il 7 novembre la volta di è “Io Pierrot, Lui Superman” , il nuovo spettacolo della compagnia Batisfera di

Cagliari. Uno spettacolo teatrale, un atto performativo, un’esperienza immersiva per un pubblico ristretto di

partecipanti, scritto e diretto da Valentina Fadda che ne è

interprete insieme a Valentina Puddu e Alessio

Rundedda. La performance inizia con una tavola imbandita che attende il pubblico (massimo 10 partecipanti

alla volta) nel Foyer del Teatro. La serata, elegante e formale, si trasformer in una cena con un commensale à

scomodo. Il pubblico si trover coinvolto in una partecipazione attiva resa attraverso dei piccoli imput e à

compiti da svolgere. Un lavoro che ha come tema centrale la disabilit , l’impossibilit di fare anche i gesti pi à à ù

piccoli e che pone come obiettivo per i commensali-spettatori di provare a non estromettersi dal partecipare,

dal guardare e dal collaborare.

Il 15 novembre ancora un monologo questa volta con Giovanni Carroni, della compagnia Bocheteatro di

Nuoro, interprete e autore di “Sono cresciuto a Babele”, liberamente tratto da “Il quinto passo l’addio” è di

Sergio Atzeni, in cui lo scrittore si specchia nel protagonista, il suo alter ego Ruggero Gunale. Attraverso il

viaggio di Ruggero, lo spettatore si immerge progressivamente nel vuoto esistenziale del personaggio, un

“teatro della memoria” che si configura come un tragico variet atzeniano. Disgustato e deluso da una sinistra à

che, dopo la morte di Enrico Berlinguer nel 1984, inizia il proprio declino morale e politico trasformandosi in

un partito affarista e borghese, Ruggero subisce un tradimento profondo. Lo stesso Partito Comunista, infatti,

gli nega l’opportunit di diventare giornalista in Rai, costringendolo a un lavoro anonimo come impiegato à

all’Enel. Sullo sfondo di una narrazione cruda e poetica, prende forma un universo tragicomico che riflette le

disillusioni e le contraddizioni di un’epoca e di una vita.

Il viaggio prosegue il 21 novembre con “Alla deriva” il nuovo lavoro della compagnia Teatro S’Arza di Sassari.

Prendendo spunto dalla narrazione biblica su No è Romano Foddai, che firma regia e

e il Diluvio Universale,

scrittura scenica con la collaborazione per la drammaturgia di Renata Molinari, rilegge gli avvenimenti in

chiave contemporanea. Ecco dunque emergere tutta l’attualit della narrazione che mette al centro l’uomo e àil suo potere di distruggere il pianeta in cui vive. La violenza esercitata sulla natura per trarre profitto,

annuncia a gran voce il suicidio collettivo verso il quale l’umanit si sta dirigendo. In scena à Stefano Petretto e

Francesco Petretto insieme alla voce narrante di Paola Dessì , i video di Marcello Ruggiu e le illustrazioni del

fumettista Antonello Becciu, si fanno interpreti della mitologia dell’Arca, che diviene cosi un racconto

drammaticamente reale.

Va in scena il 29 novembre la nuova produzione di Abaco Teatro “Johanna, vedova Van Gogh”, scritto e

diretto da Tiziano Polese. Prendendo spunto dal carteggio tra Vincent Van Gogh e il fratello Theo, racconta la

figura di Johanna Gezina Bober, la giovane vedova di Theo Van Gogh. Fu lei, pittrice olandese, ad essere una

figura chiave nell’affermazione della fama di Vincent dopo la sua morte. Ritrovatasi sola a Parigi con un figlio

piccolo e una montagna di dipinti di un artista ancora sconosciuto, lacerata dal dolore per la perdita del

marito, ma animata da una determinazione incrollabile, Johanna decide di dedicare la sua vita a far conoscere

il genio del pittore al mondo. Attraverso un racconto intimo e struggente, lo spettacolo – interpretato da

Rosalba Piras, Tiziano Polese e Antonio Luciano – ripercorre la lotta intrapresa da Johanna contro

l’indifferenza del mercato dell’arte e le battaglie contro i pregiudizi che l’hanno portata, con determinazione e

tenacia, a riscrivere la storia dell’arte.

perch È “Un amore di suora” di e con Elisabetta Dettori tratto dall’omonimo testo dello scrittore e

il monologo

saggista algherese Massimiliano Fois e prodotto dal Teatro d’Inverno a guadagnare il palco del Civico martedì

9 dicembre. Sulle note delle musiche originali di Quirico Solinas, una donna imprigionata da 23 anni nel suo

ruolo di suora di clausura affronta un percorso che, attraverso il racconto della sua vita, la porta alla

consapevolezza di s . é Un racconto a tappe nel quale la protagonista passa da un quasi totale buio di

coscienza dal quale riaffiorano ricordi di un passato tormentato in cui si riscopre vittima dei condizionamenti

dell’anima, alla comparsa del dubbio, fino alla visione di una possibile rinascita. Una rinascita tanto pi anelata ù

piena di ombra e paura. Le parole di Rebecca sono delle epifanie che mettono a nudo le sue vere é

intenzioni nello stesso istante in cui le pronuncia: il passato vincolato dall’abbandono degli uomini della sua

vita, determina la scelta di affidarsi all’unica “entit ” maschile incapace di abbandonare. à

Ormai Il 22 dicembre in scena ancora il Teatro d’Inverno, questa volta con la nuova produzione 2025 “Scatole

Cinesi”, commedia liberamente ispirata a “Chinamen” , atto unico inserito nella raccolta “Due di Noi” (The

Two of Us, 1970) del romanziere commediografo inglese Michael Frayn. Un tour de force comico e delirante

nel quale si intravedono elementi di quello che sarà il successivo capolavoro dell’autore, “Rumori Fuori

Scena”. Una cena tra amici si trasforma in tragicommedia quando i padroni di casa scoprono di aver

erroneamente invitato una coppia appena separatasi e, cosa ancor pi ù

grave, anche il nuovo compagno di lei.

tardi per annullare tutto, non resta che tentare di evitare il disastro. Questo il motore di un è

meccanismo complesso che vede i cinque personaggi dello spettacolo interpretati da due soli attori,

Antonello Foddis e Giovanni Trudu per la regia di Giuseppe Ligios.

Ma sar poi tutto cos à ì come appare? A volte la realt meno evidente di quanto à è appaia ad un primo

sguardo.

Dall’intreccio tra musica e parola, poesia e pensiero, nasce “Joyce, un ritratto” che vede impegnate il 29

dicembre l’attrice Rita Atzeri e l’arpista Chiara Vittore. Un concerto teatrale per raccontare la figura di Joyce

Lussu prodotto dalla compagnia Il Crogiuolo di Cagliari e che riparte dall’essenziale per tornare a ci che ò è

“certo” nel cuore e nel linguaggio, perch “sul certo – diceva Joyce – non possiamo non capirci”. Per questo le é

due interpreti sono partite dalla raccolta di poesie “Inventario delle cose certe” passando per “La questione

femminile”, “Padre, padrone e padreterno. Breve storia di schiave e matrone, villane e castellane, streghe e

mercantesse, proletarie e padrone” e ancora “L’olivastro e l’innesto” e ”Portrait”. Un lavoro che ha reso

necessario scegliere, ordinare, elaborare l’immenso materiale storico, poetico, narrativo e antropologico

contenuto nei suoi numerosi scritti, fatti di parole essenziali e di efficace comunicazione.

Chiude il programma venerd ì 9 gennaio 2026 il concerto “Vuelvo al Sur, voci dall’America Latina”. Un

omaggio alle grandi voci ed ai grandi autori del Sud America, quello presentato da OfficinAcustica per

celebrare le artiste e le donne che da sempre portano nel mondo, col loro canto, intensi inni all’amore e alla

libert . Da Chavela Vargas a Mercedes Sosa, da Violeta Parra a Amelita Baltar, passando per i tanghi di à

Piazzolla, con uno sguardo rivolto al sud, alle sue mille sfumature e alle sue profondit . à

Una miscellanea di sensualit e sentimento, un affresco dalle tinte intense che mischia dolcezza e dramma, àamore e disperazione, passione e leggerezza, che ritroviamo nella poesia dei testi, nei ritmi, nelle melodie.

Con Anna Lisa Mameli (voce), Corrado Aragoni (piano), Remigio Pili (fisarmonica), Massimo “Maso” Spano

(contrabbasso) e Alessandro Garau (batteria) va in scena il Sudamerica cantato dalle donne e che affonda le

radici nell’identit di un popolo, nel senso di appartenenza e nelle verit che l’uomo impara a conoscere, à à

anche suo malgrado, nel corso della vita.

Gli appuntamenti in programma andranno in scena nel Civico Teatro “Gav Bal.lero” ì ore 20:30. I Biglietti degli spettacoli (intero 12, ridotto under 30 e over 60 di Alghero con inizio alle

10) potranno essere € €

acquistati nel botteghino del Teatro, aperto nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 19:00.

Gli Abbonamenti (intero 100, ridotto under 30 e over 60 82) saranno disponibili in botteghino gioved € € ì

30 e venerd 31 ottobre dalle ore 17:00 alle 20:30. ì

Per info e prenotazioni: [whatsapp] 3762486698 – 3338578630 – prenota@teatrodinverno.it . Ulteriori

dettagli sul programma nel sito www.teatrodinverno.it o sui profili Instagram e Facebook

La rassegna “Teatri di Prima Necessit _ Autunno ‘25” à è Teatro d’Inverno con il contributo

realizzata dal

della R.A.S. L.R. 1/90 art.56, il sostegno della Fondazione Alghero M.E.T.A e del Comune di Alghero e la

direzione artistica di Giuseppe Ligios.