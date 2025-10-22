Spettacolo “Johanna vedova Van Gogh al di là dei colori”

Prosegue a Iglesias Sulcis in fundo, la stagione teatrale dell’associazione Quinte Emotive, alla sua quarta edizione. Sabato, 25 ottobre, è la volta di Abaco Teatro in scena alle 19 al Teatro Electra nello spettacolo “Johanna vedova Van Gogh al di là dei colori”. Nella pièce scritta e diretta da Tiziano Polese, sul palcoscenico l’autore e regista con Rosalba Piras e Antonio Luciano.

Dopo la morte di Vincent Van Gogh e del fratello Theo, Johanna Bonger, la giovane vedova di Theo, si ritrova sola a Parigi con un figlio piccolo e una montagna di dipinti di un artista ancora sconosciuto. Lacerata dal dolore, ma animata da una determinazione incrollabile, Johanna decide di dedicare la sua vita a far conoscere il genio di Vincent al mondo.

Lo spettacolo alterna momenti lirici e poetici, basati sulle lettere di Vincent (Tiziano Polese) e il fratello Theo (Antonio Luciano), a dialoghi più realistici e intensi, che riflettono le difficoltà e le sfide di Johanna, Rosalba Piras. L’uso della musica e delle luci contribuisce a creare un’atmosfera emozionale, facendo emergere il contrasto tra il dolore della perdita e la speranza nel futuro.

L’azione si svolge tra la casa di Johanna in Olanda, Parigi e le gallerie d’arte dove lotta per far esporre i quadri di Vincent. Le proiezioni dei quadri di Van Gogh accompagnano la narrazione, trasformando lo spazio scenico in una tela viva. La messa in scena ha un approccio intimo e coinvolgente, con un uso evocativo della luce e delle proiezioni.

SULCIS IN FUNDO è organizzato e realizzato dall’Associazione Teatrale Culturale APS-ETS Quinte Emotive, col patrocinio del Comune di Iglesias (Assessorato alla Cultura), e promosso dalla Federazione FITA Sardegna.

Tutti gli spettacoli sono a INGRESSO LIBERO