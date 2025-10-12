Breaking news
- Sorsi di Benessere – Uno smoothie a base di kiwi
- Verissimo, ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre
- ‘Amici’, Gigi D’Alessio e Achille Lauro gli ospiti oggi domenica 12 ottobre di Maria De Filippi
- Che tempo che fa, da Milly Carlucci a Edoardo Leo: ecco gli ospiti di oggi
- Malattie reumatologiche, colpiti 6 milioni e mezzo in Italia. Tra i pazienti tanti giovani e vip
- Domenica In, ospiti oggi 12 ottobre: Evelina Sgarbi, Montesano e Rusic
- Palermo, cerca di fermare un pestaggio: 21enne ucciso con un colpo in fronte
- Regionali in Toscana, urne aperte fino alle 23: si vota anche domani