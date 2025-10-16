Si rinnova il Corso di Aggiornamento per Infermieri

Si rinnova, per il secondo anno consecutivo, l’appuntamento con il Corso di aggiornamento per Infermieri che operano nelle Oncologie della Provincia, nelle Ematologie della AOU e nelle Cure Palliative della ASL.

È in corso di svolgimento, presso la sede dell’Associazione di Oncologia “Mariangela Pinna” ODV, in via Benedetto Croce 2, il 2° Corso pensato dal Presidente dr. Antonio Contu, oncologo e già direttore della struttura complessa di Oncologia di Sassari e dal dr. Alessio Cogoni, oncologo della AOU e vicepresidente della Associazione.

Il titolo del Corso “L’evoluzione dell’Oncologia fra Ospedale e Territorio” suggerisce tematiche inerenti il percorso di cura dei pazienti Oncologici con l’obiettivo di dare continuità nei trattamenti e integrazione fra le terapie oncologiche e quelle di supporto nelle diverse fasi della malattia.

In questo quadro, il compito degli Infermieri diventa cruciale sia per il rapporto che riescono ad instaurare coi pazienti che per il ruolo svolto nella somministrazione delle terapie, nella sorveglianza degli effetti collaterali e, non ultimo, nella gestione delle problematiche individuali relative alla condizione di malato oncologico.

Il Corso, articolato su tre giornate, è iniziato il 27 settembre con il primo modulo che ha affrontato argomenti importanti del percorso terapeutico: cure palliative precoci, la realtà dell’Hospice nella nostra Provincia, il valore della gentilezza e la qualità della comunicazione.

Il 2° modulo, l’11 ottobre, aprirà i lavori con una tavola rotonda sulla Alleanza nella gestione delle malattie onco-ematologiche seguita da relazioni i cui argomenti spaziano dalla “Fatigue”(astenia) al protrarsi delle terapie, dal dolore totale al fine vita.

Concluderà l’evento il 3° modulo, il 25 ottobre durante il quale saranno sviluppati temi come la sindrome di Burnout negli infermieri, la nutrizione, l’ansia e la depressione nei malati.