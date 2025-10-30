Seui: La festa di ‘Su Prugadoriu’ tra riti, sapori e magia

Si rinnova l’appuntamento con la tradizionale festa di ‘Su Prugadoriu’, in un territorio avvolto da un’atmosfera in cui tradizione e contemporaneità si fondono. Il centro storico di Seui è pronto a far vivere un viaggio nel tempo, nei riti antichi legati al culto delle anime, nella cucina sarda e nelle tradizioni che ancora vivono nel paesaggio dell’Ogliastra.

La festa affonda le sue radici nella tradizione del “culto delle anime”, la celebre raccolta di offerte per le anime del Purgatorio per mano dei più piccoli, che girano di casa in casa nel paese.

Il centro storico si anima grazie a spettacoli e laboratori; nei “mangasinus”, vecchi locali, cantine, botteghe riaperti per l’occasione, sarà possibile incontrare artigiani e scoprire mestieri tradizionali. Spazio anche alla cucina sarda, con la degustazione dei piatti tipici.

Questa edizione in particolare propone un ricco calendario con spettacoli, laboratori, musica tradizionale itinerante, convegni, sfilate di maschere tradizionali e proiezioni cinematografiche. .



Si inizia venerdì 31 ottobre con l’apertura degli stand e dei mangasinus; da non perdere la tradizionale maschera di Seui “S’Urtzu e sa Mamulada” e il concerto dei Ramblers.

Il fine settimana sarà dedicato soprattutto ai laboratori artigianali, alla musica itinerante, agli spettacoli e alle sfilate di maschere sarde.

Il programma completo, consultabile sul sito del Comune di Seui, mira a far vivere una festa immersiva, dove la comunità e la tradizione sarda si mescolano alla magia del passato. Ci saranno laboratori per tutti i gusti: sarà, ad esempio, l’occasione per contribuire alla preparazione dei tradizionali ravioli sardi, i culurgiones, ma anche per conoscere l’arte del legno e della ceramica.

Saranno tre giorni ricchi di significato che permetteranno di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.