Sestu – A San Gemiliano il fine settimana si animerà con il Festival delle Pro Loco. Sabato il taglio del nastro dell’evento

SESTU – Specialità gastronomiche isolane, laboratori esperenziali di cucina e artigianato, eventi didattici dedicati alla lavorazione del pane, danze e melodie del panorama folcloristico sardo. Sono gli ingredienti del Festival delle Pro loco, in programma sabato e domenica nella suggestiva cornice del porticato attorno al santuario campestre di San Gemiliano. La kermesse – organizzata dall’associazione pro loco di Sestu con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione di diversi gruppi culturali – arrivata alla 19esima edizione, si palesa come un raduno enogastronomico che convoglierà all’interno delle lollas diverse compagini impegnate nella promozione delle tradizioni isolane. Il taglio del nastro della manifestazione è previsto per sabato alle 18.30, con l’apertura degli stand allestiti attorno alla chiesa. Poi si inizierà con le degustazioni dei piatti tipici, proposti dai maestri delle Pro loco di Arbus, Castiadas, Dolianova, Donori, Samatzai, Segariu, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villasalto, Nuova Pro Loco Pirri e Sestu. Ad animare la due giorni del festival anche Is Mustayonis e S’Orku Foresu, con esibizioni itineranti suggestive e cariche di simbolismo. Non mancheranno laboratori del gusto, con il formaggio e il vino grandi attrattori per i palati dei visitatori. Sul palco centrale – a partire dalle 20.30 – ci sarà un ricco spettacolo di balli tradizionali per celebrare i 60 anni del Gruppo folk “I Nuraghi”. Domenica alle 17 la celebrazione della messa, presieduta da don Sergio Manunza. A partire dalle 19 la distribuzione delle pietanze distribuite dalle massaie e dai cuochi delle Pro loco. Poi la degustazione dei vini isolani. Dalle 21 è previsto uno spettacolo di musiche e balli tradizionali.Luciano Pirroni