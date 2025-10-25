    sabato, 25 Ottobre
    Breaking news
    Notizie da Adnkronos

    Scontro fra due auto a Roma: morta ragazza, due feriti gravi

    1 Minuto di lettura

    (Adnkronos) – Un morto e almeno due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 22 a Roma su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, in cui sono state coinvolte due auto.  Intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto un giovane da un veicolo e due ragazze dall'altra auto: una di queste, trasportata in codice rosso in ambulanza, è morta in ospedale. In gravi condizioni gli altri due feriti.  
    —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

    Condividi

    Articoli Correlati