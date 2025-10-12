    domenica, 12 Ottobre
    Notizie da Adnkronos

    Sciame di calabroni attacca 30 persone nel Torinese, paura al parco della Mandria

    (Adnkronos) – Paura nel Torinese, dove una
    trentina di persone sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Il fatto è accaduto nell'area del parco della Mandria.  
    Quasi tutte le persone sono state punte ma solo una è stata trasportata in ospedale, in condizioni non preoccupanti. Sul posto, dove era in corso una gara, sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero. 
