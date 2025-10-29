Schlein “Lo Stato si prenda alcune responsabilità nella politica industriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ruolo dello stato è fondamentale. Siamo in una fase, soprattutto da dopo la pandemia, dove le dove lo stato deve prendersi alcune responsabilità in termini di politica industriale. Serve che le istituzioni lavorino per dare un futuro concreto a lavoratrici e lavoratori, come nella situazione di Taranto. Serve dare garanzie anche alla città e per la tutela dei cittadini. Lo stato deve accompagnare il processo di decarbonizzazione, assicurando il futuro industriale e occupazionale della città”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine dell’Assemblea nazionale per gli 80 anni di Federmanager, presso l’Auditorium Conciliazione a Roma.

mec/tvi/mca1