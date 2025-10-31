Sax Quintet al Museo Diocesano Arborense per la Rassegna “Domenica in Concerto”

Oristano – Domenica 2 novembre, alle ore 18.30, il Museo Diocesano Arborense ospiterà il settimo appuntamento della XVI Rassegna “Domenica in Concerto” 2025, organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino”.
Protagonisti della serata saranno i Sax Quintet, formazione composta da cinque giovani talenti del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.
Il gruppo, nato all’interno della classe di sassofono del M° Enea Tonetti, docente presso il Conservatorio sassarese, si distingue per l’intento di esplorare un repertorio vario e coinvolgente, grazie a trascrizioni e arrangiamenti capaci di rendere la musica accessibile e piacevole per tutti gli ascoltatori.
I componenti del quintetto
Edoardo Rosa e Adriana Caria – Sax contralto
Giuseppe Bussu e Gianluca Deiana – Sax tenore
Emanuele De Palmas – Sax baritono
Il Sax Quintet ha già maturato significative esperienze concertistiche sia in Sardegna che fuori dall’isola, collaborando con artisti di fama internazionale come il sassofonista Antonino Mollica e Daniel Gauthier.
Il concerto è realizzato in collaborazione con il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.
Un evento inserito nella 51ª Stagione Concertistica
La Rassegna “Domenica in Concerto” 2025 fa parte della 51ª Stagione Concertistica promossa dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, e con la collaborazione dell’Arcidiocesi Arborense e del Museo Diocesano Arborense.
Biglietti e informazioni
Ingresso:
Intero € 8,00
Soci e under 18 € 5,00
Botteghino: aperto il giorno del concerto dalle ore 17.30 presso il Museo Diocesano Arborense.
Prenotazione consigliata.
Tel: 0783 303966 – WhatsApp: 338 8727128
mail: info@enteconcertioristano.it
web site: www.enteconcertioristano.it
Michele Vacca