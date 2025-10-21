Sassari, I carabinieri esaudiscono il sogno di un dodicenne

Nel corso della mattinata di oggi, a Sassari, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno accolto in caserma il piccolo Nicolò, di anni dodici, accompagnato dai propri genitori rendendo realtà il suo desiderio di poter vivere una giornata tra i Carabinieri.

In particolare Nicolò nelle scorse settimane aveva inviato in caserma una breve lettera chiedendo di indossare un copricapo dei Carabinieri e di poter far visita a una caserma.

La richiesta del piccolo Nicolò non poteva di certo passare inosservata e in pochi giorni il piccolo è stato invitato in caserma con i genitori e oggi è stato ricevuto a Sassari dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Antonio Maione, e da una rappresentanza di tutti i reparti della sede.

Nell’occasione il piccolo Nicolò ha potuto vedere da vicino le auto, le uniformi e gli equipaggiamenti dell’Arma salendo a bordo dell’autoradio e delle moto della Sezione Radiomobile mentre gli Artificieri gli hanno mostrato il loro robottino Tiger.

Successivamente ha potuto toccare con mano la Stazione Mobile, accendere i lampeggianti, giocare con la paletta, calzare il berretto con la fiamma e visitare gli uffici della caserma.

La visita si è conclusa con la consegna al piccolo Nicolò di uno zainetto dell’Arma, di un portachiavi e del berretto, infine il Colonnello Maione ha consegnato a Nicolò l’attestato “Piccolo Carabiniere per un giorno” che ha suscitato nel piccolo commozione e orgoglio.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva tra i più giovani, favorendo la conoscenza delle Istituzioni e il senso di fiducia verso di esse.