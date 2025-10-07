Sassari, Formazione sugli strumenti interdisciplinari specialistici

“One health approach: strumenti interdisciplinari specialistici per i professionisti della salute umana, animale e ambientale” è il corso organizzato dalla Asl di Sassari per il prossimo gioved’ a Sassari.

La giornata di formazione, organizzata dalla Ssd di Gestione e Controllo Qualità e Formazione del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, si pone l’obiettivo di individuare nuove strategie di sanità pubblica umana e veterinaria per un approccio multidisciplinare che inglobi tutti i settori.

Il corso si rivolge a medici veterinari, biologi, chimici, dietisti, tecnici della prevenzione sia di area medica che veterinaria: per “One Health” si intende un approccio collaborativo, multisettoriale e transdisciplinare, che lavora a livello locale, regionale, nazionale e globale, con l’obiettivo di ottenere risultati sanitari ottimali riconoscendo l’interconnessione tra persone, animali, piante ed il loro ambiente condiviso.

Alla giornata di formazione, di cui Salvatore Lorenzoni è responsabile scientifico, e’ prevista la partecipazione di Franco Sgarangella, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Nord Sardegna, di Francesco Pomilio, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e di Roberto Pasetto, ricercatore dell’Istituto Superiore della Sanità

L’appuntamento è fissato per le ore 09.00 di giovedì 9 ottobre, nella sala conferenze del Formedil Nord Sardegna, Z.I. Predda Niedda Strada 34 a Sassari.