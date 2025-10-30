Sardegna Ricerche Porta 15 Imprese Ai Vertici Dell’innovazione Europea: La Sardegna Tra I Protagonisti Di Smart City Expo World Congress 2025 A Barcellona E Del Web Summit 2025 A Lisbona

Sardegna Ricerche Porta 15 Imprese Ai Vertici Dell’innovazione Europea

Una straordinaria occasione di visibilità internazionale per l’ecosistema dell’innovazione sardo: quindici tra startup e PMI innovative selezionate da Sardegna Ricerche parteciperanno a due dei principali eventi tecnologici europei all’interno di aree espositive dedicate, realizzate con il supporto dell’Agenzia ICE: lo Smart City Expo World Congress 2025 a Barcellona, in programma dal 4 al 6 novembre, e il Web Summit Lisbon 2025, che si svolgerà dal 10 al 13 novembre a Lisbona. La partecipazione agli eventi, con due esposizioni collettive da 8 imprese ciascuna (un’impresa parteciperà a entrambe le fiere) rientra nell’attività di internazionalizzazione di Sardegna Ricerche, che ha già visto quest’anno la partecipazione di un’altra delegazione di 7 imprese innovative sarde in Canada, al Web Summit Vancouver 2025. Con queste due missioni, Sardegna Ricerche apre alle imprese dell’isola le porte del mercato internazionale, offrendo loro l’opportunità di presentare soluzioni all’avanguardia davanti a una platea globale composta da investitori, grandi aziende, acceleratori e media.

«Questa doppia presenza racconta una Sardegna pienamente connessa ai grandi ecosistemi dell’innovazione europei e capace di offrire soluzioni concrete alle sfide di città, imprese e cittadini.» – ha dichiarato la Direttrice Generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori – «Le due missioni non sono episodi isolati ma tappe di un percorso continuativo portato avanti da Sardegna Ricerche: accompagniamo le imprese dalla fase di startup all’ingresso nei mercati internazionali, validando le tecnologie in contesti competitivi e trasformandole in risultati industriali. Così il valore creato in Sardegna si misura fuori e ritorna sul territorio in forma di crescita, occupazione e nuove competenze.»

«Partecipare a eventi internazionali come lo Smart City Expo World Congress di Barcellona e il Web Summit di Lisbona significa portare la Sardegna dentro il cuore dell’innovazione europea.» – sottolinea l’Assessore regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni. – «È un’occasione preziosa per le nostre startup e PMI innovative, che potranno confrontarsi con investitori, ricercatori e grandi aziende di tutto il mondo, presentando soluzioni nate nella nostra isola ma pensate per il futuro globale. Queste esperienze rappresentano una vetrina straordinaria per la Sardegna che innova, ma anche un investimento sulla crescita del nostro ecosistema tecnologico. Con Sardegna Ricerche e con il sostegno della Regione, vogliamo accompagnare le imprese a fare rete, attrarre opportunità e rafforzare la propria competitività. È così che si costruisce una Sardegna capace di stare nel mondo dell’innovazione: con il talento delle persone, la qualità delle idee e il sostegno concreto delle istituzioni.»

Smart City Expo World Congress Barcellona: città intelligenti, energia e dati

Smart City Expo World Congress è il principale evento globale dedicato all’innovazione urbana, con focus 2025 sul tema “The Time for Cities”. Nell’ultima edizione (2024) ha registrato 25.771 partecipanti da oltre 130 Paesi, con 850 città rappresentate, 1.150 espositori e più di 600 relatori nei seminari. L’esposizione riunisce grandi aziende, amministrazioni e organizzazioni europee (tra cui la Commissione UE, Smart Cities Marketplace) e partner strategici come EIT Urban Mobility per accelerare progetti concreti su mobilità sostenibile, transizione energetica e trasformazione digitale delle città. A Barcellona la Sardegna porta una filiera completa per le città intelligenti: soluzioni per muoversi meglio, usare energia pulita, semplificare i servizi pubblici e leggere i dati della città per decisioni più efficaci.

Athlos – muoversi senza intoppi

MOBYS è una piattaforma che mette insieme bus, treni e mezzi in sharing in un’unica app: orari, prenotazioni e pagamenti. Risultato: meno traffico e meno emissioni, spostamenti più semplici per chi viaggia e strumenti utili per chi gestisce i trasporti.

BloomLabs – serre intelligenti con l’AI

Controlla automaticamente luce, temperatura e umidità nelle coltivazioni indoor. Le piante crescono meglio e consumano meno risorse: un aiuto concreto per florovivai e agricoltura di precisione.

Elianto – il calore del sole per l’industria

Usa specchi che concentrano la luce solare per produrre calore, freddo o elettricità a seconda delle esigenze delle aziende. È energia pulita che può ridurre bollette e impatto ambientale.

Entando – servizi digitali per la PA, più veloci

Costruisce “mattoncini” software riutilizzabili per siti e sportelli online di Comuni ed enti pubblici. Così si sviluppano servizi digitali in meno tempo e con meno costi, mantenendo i dati sotto controllo.

Handy – il noleggio diventa digitale

Una piattaforma unica per gestire auto e barche a noleggio: contratti, check-in, manutenzioni, assicurazioni e documenti. Meno carta e meno errori, con più tracciabilità per operatori e clienti.

Poseidon HyPerES – “batterie-serbatoio” a lunga durata

Sistemi di accumulo che immagazzinano l’energia rinnovabile quando c’è (sole/vento) e la rilasciano quando serve. Sono basati su soluzioni acquose (acqua e zinco), non tossiche, pensate per durare molti anni e stabilizzare reti e micro-reti.

Vento CFD – progettare meglio con le simulazioni

Simula come circola l’aria tra palazzi, strade e parchi e come si disperdono gli inquinanti. Indica dove costruire, dove piantare alberi o come orientare gli edifici per avere quartieri più vivibili e sicuri.

WiData – sensori e dati per governare la città

Raccoglie informazioni da sensori (traffico, passaggi pedonali, aria, consumi energetici) e le trasforma in cruscotti semplici da leggere. Aiuta sindaci e uffici tecnici a pianificare in modo basato sui dati.

Web Summit Lisbon: AI applicata, cybersecurity, health, edtech, deeptech, agritech e fintech

Il Web Summit Lisbon è tra le maggiori conferenze tecnologiche al mondo: l’edizione 2024 ha registrato 71.528 partecipanti, oltre 3.000 aziende espositrici, circa 1.000 investitori e 2.000 media accreditati, con un programma di 20 percorsi tematici che spaziano da AI e data economy a fintech, marketing, creatività digitale e commercio online. Nell’area espositiva sono presenti le big tech e partner globali come IBM, Adobe, Meta, Huawei, SAP, Dell, Qualcomm, Visa, American Express, PitchBook, EDP, KPMG, insieme a migliaia di startup early-stage: un ecosistema che rende la fiera uno snodo decisivo per incontri B2B, investimenti e lanci di prodotto. Per il 2025, l’organizzazione conferma 20 percorsi tematici e una platea attesa sopra le 70.000 presenze.

A Lisbona la delegazione sarda copre il cuore pulsante dell’economia digitale europea: AI & cybersecurity, salute digitale, educazione, analisi avanzata per laboratori, agricoltura di precisione con droni, finanza digitale e diritti digitali.

Certy – persone e AI contro le truffe online

Certy Expert forma i dipendenti con mini-lezioni e test anti-phishing, automatizza le richieste all’IT e “oscura” in modo sicuro i dati sensibili. L’azienda usa l’AI senza rischi e riduce gli incidenti di sicurezza.

Handy – noleggio smart anche per le città

HandyRent gestisce da un’unica interfaccia contratti, flotte, check-in documentali, manutenzioni e assicurazioni per auto e barche. Meno burocrazia, più controllo e migliore esperienza per operatori e clienti.

Icarus – il centralino medico che risponde da solo

JennyAI è un assistente vocale per studi medici: risponde h24, gestisce appuntamenti e ricette, instrada le chiamate e rispetta il GDPR. Installabile anche on-premise per chi vuole tenere i dati “in casa”.

Onepix Academy – tutor AI per la didattica

All1e consente a docenti e formatori di creare tutor AI su misura e vendere contenuti verificati. Le lezioni diventano più personalizzate e accessibili, senza aumentare il carico del docente.

Rombo AI – analisi di laboratorio più veloce

Con SpectraML™ l’AI legge e organizza automaticamente i dati di spettroscopia (anche NMR). I laboratori di chimica, energia e biotech risparmiano tempo e riducono gli errori.

Smart Geo Survey – droni e dati per campi più produttivi

La piattaforma SAM usa droni e analisi multispettrale per indicare dove e quando irrigare o concimare. Mappe chiare, meno sprechi, resa più alta.

Tomato – mattoncini blockchain per la finanza

Componenti modulari per banche e istituti di credito (pagamenti, asset digitali, tracciabilità), progettati secondo standard UE e integrabili nei sistemi esistenti.

Zephorum – gestire l’eredità digitale in modo legale

Piattaforma “legaltech” per organizzare e tramandare account e archivi online, con funzioni per diritto all’oblio e memoria digitale. Servizi validi in tutti i Paesi UE.