Sardegna Equitation Festival, Ad Arborea 70 pony in gara

Gli spazi dell’Horse Country Resort di Arborea si affermano sempre di più come uno dei siti più ricercati per le competizioni equestri regionali e soprattutto internazionali del ricco panorama sportivo di settore. Lo dimostra il calendario in programma il prossimo fine settimana, tra il 18 e il 19 ottobre, quando scenderanno in pista, nell’ambito della manifestazione Sardegna Equitation Festival, quasi 70 cavalieri con altrettanti pony: poco più della metà provenienti dagli allevamenti dell’Isola e gli altri dal resto d’Italia. E se da un lato si terrà il campionato regionale Pony club, dall’altro per la prima volta in Sardegna ci saranno le gare di una tappa del circuito internazionale del MG Pairs Mediterranean Cup. Una due giorni di sport dedicata ai ragazzi con tre categorie di gara: under 21, 18 e 16. La manifestazione, finanziata dalla Regione Sardegna, è organizzata con il prezioso contributo del Circolo ippico Usignolo di Santa Giusta, una delle realtà più importanti dell’Isola, e anche grazie a una lunga collaborazione con l’Agenzia regionale Agris, a quella con la Federazione sport equestri nazionale (Fise) e internazionale (Fei) e al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

Ad affiancare le gare del week end ci sarà una lunga formazione Fei, condotta dagli esperti della Federazione internazionale, per la disciplina del volteggio e dedicata a oltre 40 giudici, steward e rappresentanti delle nazioni. I partecipanti arrivano da ben 22 paesi di tutto il mondo.

La vetrina di Arborea, già da diversi anni in prima linea nell’ospitare competizioni di alto livello, dall’Endurance al salto a ostacoli, sta conquistando l’interesse di tanti nuovi appassionati in ambito regionale ma anche d’oltre mare, che sempre di più raggiungono Arborea. Proprio il settore giovanile si sta dimostrando notevolmente dinamico nell’accogliere nuovi cavalieri, che con i propri binomi stanno costruendo nella nostra Isola una rinnovata realtà sportiva. A conquistare la centralità anche sulla disciplina dei pony è certamente l’organizzazione che si è costruita negli spazi dell’Horse Country e soprattutto una nuova collaborazione che ha messo al centro delle attività anche il ruolo dei Circoli ippici, capaci di assicurare accoglienza ai team in gara e soprattutto ai cavalli. Visti i numeri dei partecipanti anche l’aspetto dell’insularità, forte criticità fino a poco tempo fa, si sta superando in seguito a un’offerta gratuita sulle traversate costruita con le compagnie di navigazione che in Italia non sono tanti a poter vantare. L’investimento sul cavallo, quindi, sta favorendo lo sviluppo di un nuovo canale di valorizzazione turistica nei territori dell’Oristanese sia in chiave ambientale e sia sportiva, veri punti di forza nella realizzazione di una economia che guarda alle esigenze di giovani e famiglie sempre più sensibili a questi temi.

L’organizzazione. “Gli importanti traguardi tagliati in questi ultimi anni – ha spiegato Riccardo Giachino, titolare dell’Horse Country Resort di Arborea – ci invitano ancora di più nel proseguire lungo la strada della valorizzazione sportiva attraverso il racconto del nostro territorio e della lunga tradizione equestre. Una storia che proprio nell’Oristanese conserva le radici più profonde che si ritrovano negli allevamenti, nei circoli ippici e nelle straordinarie manifestazioni ancora presenti nelle nostre comunità”.

Per maggiori informazioni si può consultare questo link: https://www.horsecountry.it/resort-sardegna-famiglie/weekend-tematici/sardegna-equitation-festival