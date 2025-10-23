Saboris Antigus riparte da Gergei: domenica 26 ottobre i sapori dell’accoglienza aprono la nuova edizione del viaggio tra tradizioni, cultura e gastronomia

Domenica 26 ottobre Gergei sarà protagonista della prima delle nove tappe della nuova edizione di Saboris Antigus – Sapori e Tradizioni in Trexenta e Sarcidano, il circuito che celebra l’identità più autentica della Sardegna attraverso le sue eccellenze artigiane, culinarie e culturali. Con il tema “I sapori dell’accoglienza”, il borgo si trasformerà per un’intera giornata in un museo diffuso dove antichi mestieri, musiche popolari e piatti della tradizione accompagneranno i visitatori in un viaggio sensoriale e umano nel cuore del Sarcidano.

Saboris Antigus riparte da Gergei: domenica 26 ottobre i sapori dell’accoglienza aprono la nuova edizione

A partire dalle 9:00 del mattino, le vie del paese si animeranno con l’apertura dei siti storici e culturali, delle Domus e degli spazi espositivi, dove si potranno scoprire prodotti tipici locali e antichi saperi artigiani. Presso Casa Porru si terrà un laboratorio dedicato al pane, alla pasta, al formaggio e ai dolci tradizionali, con degustazioni di Su Succu de Santa Maria e de Is Sessineddus. Alla stessa ora, Casa Musu ospiterà un’esposizione di abiti tipici e dimostrazioni di lavorazioni all’uncinetto, mentre in Casa Atzori si potrà assistere alle dimostrazioni di tessitura e ricamo dell’antico scialle, alla creazione di mazzetti di erbe naturali e ai laboratori dedicati ai più piccoli con il maestro Roberto Brughitta.

Il percorso proseguirà con le attività sensoriali e artigiane di Casa Scintu, dove i visitatori potranno immergersi in un viaggio tra le piante officinali sarde, mentre presso Casa Lai-Frailis sarà possibile ammirare una ricca esposizione di antichi attrezzi agricoli. Le tradizioni manuali saranno protagoniste anche nella Carpenteria Brughitta, dove si terrà una dimostrazione di lavorazione del ferro battuto, e alla Biblioteca Comunale, che accoglierà i bambini con attività creative e laboratori didattici in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di Seulo.

La musica farà da filo conduttore per tutta la giornata: dalle 10:00, nel centro storico e nelle Domus, si potrà assistere alle esibizioni del maestro Tonio Schirru e del gruppo itinerante Sonus de Beranu, accompagnati dai balli sardi tradizionali. Dalla stessa ora, nella Piazza Ollanu, si terrà la degustazione enologica “Calici in Piazza”, con i vini della Cantina Olianas di Gergei, con la presenza della ciclogiostra “Bardunfula”.

Alle 11:00 è in programma la Messa domenicale nella Chiesa Parrocchiale di San Vito Martire, seguita dalla suggestiva sfilata di biciclette e vespe d’epoca per le vie del paese, a cura dell’Associazione “Due Ruote di Maracalagonis”. La mattinata proseguirà con il laboratorio “Scriviamo con Carmen”, tenuto da Carmen Salis a Casa Atzori, e con l’esibizione musicale dei ragazzi della Scuola Secondaria di Gergei diretti dal maestro Stefano Pisano, dalle 12:00 alle 13:00.

Dalle 12:30, le vie del centro storico diventeranno un grande ristorante diffuso, dove sarà possibile pranzare all’aperto con i prodotti tipici locali, per poi proseguire nel pomeriggio con una serie di eventi che animeranno il borgo fino a sera.

Alle 14:30, nello spazio antistante Casa Porru, si terrà “Su cumbidu in bixinau“, un momento conviviale con caffè, biscotti gergeesi e arresolliu. Dalle 15:00, la piazza del Municipio ospiterà l’esibizione del maestro Marcello Careddu, mentre i visitatori potranno anche partecipare a una visita guidata alle chiese di San Vito Martire e Santa Maria.

La tradizione carnevalesca sarda sarà protagonista alle 15:30 in Casa Atzori con la vestizione pubblica delle maschere tradizionali, tra cui Is Cerbus di Sinnai, Su Sennoreddu e Sos de S’iscusorzu di Teti, I Sonaggios e S’Urzu di Ortueri, i Tumbarinos di Gavoi e Le Janas di Maist’e di Gergei. Alle 16:30, da Casa Orrù, partirà la sfilata delle maschere accompagnata da musiche ed esibizioni per le vie del paese.

Il tramonto porterà i sapori di casa in Piazza Municipio, dove alle 18:00 ci sarà una bruschettata con pane e olio di Gergei, preludio alla chiusura della giornata: alle 19:00 in Piazza Ollanu si terrà lo spettacolo finale con i gruppi in maschera e il concerto del gruppo Amigos de Tradiziones, seguito, alle 19:30, dallo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Gergei.