Prosegue il viaggio di Saboris Antigus – Sapori e Tradizioni in Trexenta e Sarcidano, il circuito che racconta la Sardegna più autentica attraverso i suoi saperi artigiani, la cultura e la gastronomia locale. Dopo l’apertura a Gergei, la seconda tappa approda a Selegas, dove sabato 1 e domenica 2 novembre il centro storico si animerà con laboratori, spettacoli, musica itinerante e degustazioni all’insegna dell’identità e dell’accoglienza.

Saboris Antigus arriva a Selegas: il 1° e 2 novembre il borgo si trasforma in un museo a cielo aperto tra sapori e tradizioni

Dalle 9:00 del mattino, le vie del paese accoglieranno i visitatori con stand espositivi, prodotti tipici e dimostrazioni di antichi mestieri, insieme all’apertura delle case padronali, delle chiese di Sant’Anna e San Gioacchino e del Museo d’Arte Sacra. Sarà visitabile anche la Casa della Sposa, a Sa Ziminera, che ospiterà una mostra di abiti da sposa vintage.

La giornata di sabato sarà scandita da un ricco programma di eventi: alle 10:00 spettacolo itinerante con la fisarmonica di Marco Sollai, l’organetto di Andrea Sollai e le launeddas di Tonio Loi; alle 11:00, in Piazza Emilio Lussu, laboratorio e degustazione del pane, seguito dai pranzi nei vari punti ristoro. Nel pomeriggio, dalle 14:00, la musica di Marcello Careddu con Melodie di Sardegna e, a seguire, Fantasias de Ballos. Dalle 16:00, a casa Erriu, laboratorio di dolci tipici di tutti i Santi e, in serata, spettacolo danzante “Femminas” con Cristina Fois, seguito da balli sardi.

Domenica 2 novembre il percorso riprenderà dalle 9:00 con la Santa Messa e, per tutta la giornata, laboratori di miele e dolci tradizionali, degustazioni e mostre. Alle 10:00 lo spettacolo musicale itinerante accompagnerà la sfilata di coppie in abito tradizionale, diretta dal maestro Tonio Schirru. Dalle 11:00, esibizione del Coro Mediana di Meana Sardo, pranzi diffusi nei vari punti ristoro, laboratori e degustazioni.

Alle 15:30, sfilata di maschere della tradizione sarda – tra cui i Gigantes di Sennori, i Sonaggiaos e s’Urzu di Ortueri e Sos Merdules Bezzos di Ottana – e animazioni per i più piccoli. La due giorni si concluderà in Piazza Imperiale con lo spettacolo musicale dei Dilliri-Boys, la partecipazione di Alessandro Pili e Roberto Tangianu e la direzione artistica di Giuliano Marongiu. Gran finale con spettacolo pirotecnico alle 18:30.

Un fine settimana di festa e identità, dove Selegas racconterà la propria storia attraverso i colori, i profumi e i sapori di Saboris Antigus.