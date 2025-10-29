Ruote Libere: “Tre anni di immobilismo, ora le associazioni si accorgono della crisi”
29 ottobre 2025 – Le associazioni dell’autotrasporto iscritte all’Albo si risvegliano dopo tre anni di silenzio, accusando oggi il Governo di mettere in crisi il settore a causa dell’aumento del 200% dell’accisa sul carburante. Una denuncia tardiva – sottolinea Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere – dopo anni di inerzia e immobilismo da parte di chi avrebbe dovuto rappresentare concretamente gli autotrasportatori.