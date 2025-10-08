CATANIA (ITALPRESS) – È stato immortalato dalle immagini della dash cam di un’auto in sosta mentre rubava zaini e borse lasciati da un turista polacco in una macchina parcheggiata lungo viale Kennedy. Il ladro, un 39enne catanese, è stato subito riconosciuto, in considerazione dei suoi precedenti penali, dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo la richiesta d’aiuto del malcapitato che si è accorto del furto subìto dopo aver trascorso una giornata a mare, alla Playa.
Breaking news
- Sanità, Gimbe: “13 miliardi in meno negli ultimi 3 anni”
- Torino, bimbo di 3 mesi cade con passeggino nel fiume: trauma cranico
- Scompenso cardiaco, nuove linee d’azione nel policy paper
- Ruba zaini e borse di un turista, incastrato dalla dash cam dell’auto
- Malattie rare, da oggi rimborsabile la prima terapia di editing genetico
- Ascolti tv 7 ottobre, Montalbano su Rai1 vince con 20,3%
- Italia U21 passione… pirati: Baldini li fa allenare con una benda sull’occhio
- Venerdì 10 ottobre “a passo lento… insieme”