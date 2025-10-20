Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: “Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà”

(Adnkronos) – "Nasce oggi una rete che ha lo scopo di mettere insieme tantissime realtà che in tutta Italia amministrano in forma civica città, province e regioni". Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma, sintetizza così il senso dell'iniziativa oggi al Parco dei Principi dal titolo 'Progetto civico Italia', a cui partecipano, tra gli altri, il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi e la prima cittadina di Genova, Silvia Salis. "Già oggi più di 200 di questi amministratori si sono uniti ed è verosimile immaginare che un lavoro che parta dal basso può contribuire in maniera decisiva ad arricchire il centrosinistra". "'Progetto civico Italia' è sicuramente uno strumento utile per coinvolgere tante energie che ci sono nei Comuni – ha detto Manfredi- e che possono dare sicuramente un contributo anche in un progetto politico nazionale". All’affollata iniziativa era presente anche a sorpresa Giuseppe Conte. “Era stai invitato ed è venuto”, dicono i suoi. "Ho ascoltato con interesse la relazione di Onorato" ha detto Conte. "Ognuno deve lavorare per la sua forza politica, ma sono molto interessato a costruire, dare un contributo per un progetto politico fortemente marcato nel segno del progressismo che possa costituire una efficace alternativa al governo Meloni e quindi il dialogo ci sta". “Questa coalizione ha senso se non è una gabbia, ciascuno deve avere la libertà di poter intercettare il proprio elettorato" ha detto Alessandro ONorato. "Questo è il primo passo e il secondo sarà trovare una sintesi ma ciascuno deve avere la propria libertà, da Fratoianni a Renzi”. “Saluto Conte e mi permetto di dire che leggendo il dibattito nei 5 stelle, mi viene da riflettere sul lavoro difficile e fruttuoso che hai fatto in questi anni, un lavoro prezioso: hai trasformato un Movimento antipolitico in forza di governo”, già dimostrato “portando a casa i fondi del Pnrr”. Tra i presenti anche il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, oltre a Goffredo Bettini, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Bello vedere tanta partecipazione a questa iniziativa, credo sia importante in questo momento decisivo per le sorti del paese che ci sia una mobilitazione di tante persone che già danno un contributo fondamentale al buon governo” ha detto il primo cittadino della Capitale. "Si parla tanto di destra, sinistra, campi larghi e stretti, categorie politologiche. Ma sono sicuro che senza forze ed energie nuove che non abbiamo il tempo di incasellare nelle geometrie politico-partitiche non riusciremo a cambiare il Paese, migliorandolo. Questo non è togliere spazio a qualcuno ma allargare lo spazio per tutti. Noi vogliamo vincere le elezioni e governare bene il Paese".—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)