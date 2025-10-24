Deprecated: Required parameter $post_owner_email follows optional parameter $post_status in /home2/tisardeg/public_html/wp-content/plugins/adnkronos-feed-importer/inc/utility.php on line 44

Deprecated: Required parameter $feed_name follows optional parameter $post_status in /home2/tisardeg/public_html/wp-content/plugins/adnkronos-feed-importer/inc/utility.php on line 44

Deprecated: Required parameter $check_no_import_image follows optional parameter $post_status in /home2/tisardeg/public_html/wp-content/plugins/adnkronos-feed-importer/inc/utility.php on line 44

Deprecated: Required parameter $image_owner_email follows optional parameter $post_status in /home2/tisardeg/public_html/wp-content/plugins/adnkronos-feed-importer/inc/utility.php on line 44
Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana - Sardegna Reporter
    venerdì, 24 Ottobre
    Breaking news
    Notizie da Adnkronos

    Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana

    1 Minuto di lettura

    (Adnkronos) – Una donna di 52 anni, di origine americana, è stata travolta e uccisa dal treno Roma-Ciampino all’altezza della stazione Colle Mattia, tra Colonna e Monte Porzio Catone. È successo intorno alle 14.30. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Polfer. Testimoni avrebbero visto la donna inciampare. Saranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire la dinamica di quello che potrebbe essere un incidente. 
    —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

    Condividi

    Articoli Correlati