Rete #DigiunoGaza. “Luci sulla Palestina – 100 Ospedali per Gaza”: oltre 60 mila presenze al flash mob nei 250 ospedali da sud a nord.

Rete #DigiunoGaza sarà presente a Roma alla manifestazione nazionale

2 ottobre 2025 – Si stima che oltre 60 mila persone abbiano partecipato al flash mob che ieri (2 ottobre) la rete #DigiunoGaza ha organizzato in tutto il Paese illuminando gli ospedali dal sud, al nord alle isole a sostegno del popolo palestinese, contro il genocidio in atto a Gaza.

La commemorazione e la lettura dei 1677 nomi di sanitarie e sanitari uccis* a Gaza ha unito virtualmente, in una lunga scia di luci, l’intera penisola e tutte e tutti coloro che ogni giorno, con il loro lavoro, garantiscono l’universale e fondamentale diritto alla salute a tutti e tutte, senza alcuna distinzione, come è scritto nella nostra Costituzione.

“Grazie di cuore per la partecipazione enorme ai presidi ‘Luci per la Palestina – 100 Ospedali per Gaza’ – scrive Simona Mattia, del coordinamento #DigiunoGaza – 34.000 registrazioni sul form, un’adesione straordinaria che si stima sia almeno il doppio, si è trasformata in presenza reale, intensa, forte, necessaria. Come rete esprimiamo la nostra solidarietà al collega dello Spallanzani, brutalmente assalito da tre vigliacchi alla fine del presidio. Ci auguriamo che il prima possibile paghino per questa brutale aggressione. La lotta per il popolo palestinese ci unisce come professionisti e professioniste della salute. Siamo accanto alla Flotilla e a chi non si volta dall’altra parte”.

Il prossimo appuntamento è per domani, 4 ottobre, alle 13:35 al Giardino Generale Raffaele Cadorna (fronte metro Piramide), dietro allo striscione della rete #DigiunoGaza. (dg)