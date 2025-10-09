Resiste a quattro smash e vince il punto: spettacolo Djokovic a Shanghai

(Adnkronos) –Novak Djokovic dà spettacolo a Shanghai. Il tennista serbo ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 cinese battendo ai quarti di finale il belga Zizou Bergs in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Nonostante le condizioni proibitive, che già nei giorni scorsi aveva provato la stoica resistenza di Nole, 38 anni, Djokovic ha incantato le tribune sfoggiando una difesa dei tempi migliori. Nel secondo set, sul punteggio di 5-5, Djokovic ha vinto un punto semplicemente clamoroso, mostrando che l'età, per lui, è davvero soltanto un numero. Sul servizio di Bergs, il serbo ha risposto al centro, con il belga che ha aperto il dritto centrando l'angolo alla sua sinistra. A quel punto il numero 5 del mondo si è difeso con il rovescio alzando la traiettoria della pallina ma esponendosi allo smash dell'avversario. Il colpo però non è stato definitivo e Djokovic ha difeso allo stesso modo, e così nei due tentativi consecutivi. Djokovic, insomma, ha resistito a ben quattro smash di Bergs, per poi vincere il punto grazie all'errore con il dritto del belga, che in diagonale non è riuscito a trovare la linea. Nole ha allargato le braccia, quasi incredulo, portandosi poi una mano all'orecchio e prendendosi l'ovazione del pubblico.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)