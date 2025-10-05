    domenica, 5 Ottobre
    Sabato 4 ottobre 2025, a La Maddalena, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto

    di aliquote dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, della Motovedetta classe 800 “Monteleone”,

    unitamente a personale del Centro Anticrimine Natura (C.A.N.) della Stazione Forestale di Caprera,

    hanno svolto un articolato servizio coordinato di prevenzione generale volto a garantire la sicurezza

    pubblica e la tutela ambientale dell’arcipelago.

    Nel corso dell’attività, alcuni assetti speciali dell’Arma hanno garantito la vigilanza e la sicurezza

    durante le fasi di imbarco e sbarco dei traghetti, ancora interessate dalla presenza di numerosi turisti,

    mentre il personale del Centro anticrimine natura ha svolto mirati controlli per prevenire la sottrazione

    e l’esportazione illecita di materiale litoideo, sabbioso e biogenico, tutelato dalla normativa

    ambientale e dal regolamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

    Sono stati inoltre predisposti numerosi posti di controllo nel centro abitato, con la verifica di 51

    veicoli e 88 persone e l’elevazione di 4 contravvenzioni al Codice della Strada per mancata copertura

    assicurativa.

    Parallelamente, le verifiche via mare hanno riguardato la sicurezza e la regolarità dei documenti di

    quattro imbarcazioni da diporto, con l’impiego della motovedetta “Monteleone”.

    L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio che vedecostantemente impegnati i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e le articolazioni speciali

    dell’Arma nel garantire sicurezza, tutela ambientale e rispetto della legalità in un contesto di

    straordinario valore naturalistico come quello dell’arcipelago maddalenino.

