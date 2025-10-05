Reparto Territoriale di Olbia
Sabato 4 ottobre 2025, a La Maddalena, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto
di aliquote dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, della Motovedetta classe 800 “Monteleone”,
unitamente a personale del Centro Anticrimine Natura (C.A.N.) della Stazione Forestale di Caprera,
hanno svolto un articolato servizio coordinato di prevenzione generale volto a garantire la sicurezza
pubblica e la tutela ambientale dell’arcipelago.
Nel corso dell’attività, alcuni assetti speciali dell’Arma hanno garantito la vigilanza e la sicurezza
durante le fasi di imbarco e sbarco dei traghetti, ancora interessate dalla presenza di numerosi turisti,
mentre il personale del Centro anticrimine natura ha svolto mirati controlli per prevenire la sottrazione
e l’esportazione illecita di materiale litoideo, sabbioso e biogenico, tutelato dalla normativa
ambientale e dal regolamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.
Sono stati inoltre predisposti numerosi posti di controllo nel centro abitato, con la verifica di 51
veicoli e 88 persone e l’elevazione di 4 contravvenzioni al Codice della Strada per mancata copertura
assicurativa.
Parallelamente, le verifiche via mare hanno riguardato la sicurezza e la regolarità dei documenti di
quattro imbarcazioni da diporto, con l’impiego della motovedetta “Monteleone”.
L’attività rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio che vedecostantemente impegnati i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e le articolazioni speciali
dell’Arma nel garantire sicurezza, tutela ambientale e rispetto della legalità in un contesto di
straordinario valore naturalistico come quello dell’arcipelago maddalenino.