Renzi “Meloni cintura nera di piagnisteo, estremizza pensiero altri “

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi abbiamo accolto a Firenze la Presidente del Consiglio con grande rispetto, abbiamo fatto una piazza che era grande quanto la piazza di San Lorenzo, abbiamo portato tante persone, abbiamo fatto le nostre proposte per la Toscana. La Presidente ha questa caratteristica che estremizza sempre il pensiero degli altri e fa la vittima, ed è cintura nera di piagnisteo, frigna a reti unificate. Il mio suggerimento al Presidente del Consiglio è di guardare la realtà”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della Festa dell’ottimismo de “Il Foglio”, organizzata a Firenze

