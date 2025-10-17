Ranucci, M.Meloni (Pd): “Attacco a libertà di informazione”

«L’attentato contro Sigfrido Ranucci è un episodio di enorme gravità. Una intimidazione in pieno metodo mafioso assolutamente inaccettabile. Esprimo tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza a Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report, che hanno vissuto momenti di paura e angoscia. La libertà di informazione è un pilastro della democrazia e ogni minaccia a chi la esercita è un attacco ai diritti di tutti». Così il Senatore del Pd, Marco Meloni, in una nota.