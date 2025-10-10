Tutela, salvaguardia, convivenza e doni reciproci. E’ questo il messaggio che l’uomo e l’ambiente devono condividere partendo dalle giovani generazioni. E lo fanno grazie ad enti, associazioni, attivisti e volontari che sostengono e si impegnano per questo scopo. Il Comune di Alà dei Sardi, gli esperti del C.E.A.S. (Centro educazione Ambientale e alla Sostenibilità), insieme ai tecnici della Dlr Ambiente Ciclat, che si occupa del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti, in occasione dell’appuntamento con “Puliamo il Mondo” e Legambiente, hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione e approfondimento delle tematiche ambientali con gli studenti dell’Istituto Azuni. L’occasione è stata importante anche per evidenziare i dati della raccolta differenziata forniti dalla ditta appaltatrice nel paese di Ala’dei Sardi, che nel 2024 ha raggiunto un 78, 64% , avvicinandosi ancora di più all’80% , la soglia indicata dalla Regione Sardegna che ci avvicina ai parametri di riciclo effettivo stabiliti dall’UE.

Puliamo Il Mondo E CEAS Aperti: L’impegno Dei Ragazzi Delle Scuole Di Ala’ Dei Sardi, Del CEAS E Del Comune

La giornata è iniziata con una passeggiata ecologica con partenza dall’Istituto A.D. Azuni, dove i ragazzi sono stati suddivisi in tre gruppi. Lungo il percorso hanno raccolto i rifiuti abbandonati, opportunamente attrezzati di guanti e buste. All’arrivo in Piazza dell’Amicizia, insieme agli insegnanti, gli Educatori del CEAS Gianluca Cacciotto e Gabriella Deriu e ai tecnici della Dlr Ambiente, hanno imparato come fare meglio la raccolta differenziata e soddisfatto i loro dubbi grazie alle indicazioni del tecnico Ezio Piredda.

Giorgio Scanu, Assessore all’ Ambiente: “Teniamo molto a questa giornata, perché è solo attraverso l’impegno di una comunità intera e dei suoi giovani in modo particolare, che possiamo costruire un presente e un futuro sostenibile”

Dello stesso avviso il direttore del Ceas Gianluca Cacciotto: “ Attraverso la campagna “Puliamo il Mondo”, continuiamo a ribadire con forza l’appello all’azione collettiva e concreta per la protezione dell’ambiente, con un’attenzione sempre costanteai problemi dei rifiuti, soprattutto in una regione come la nostra, che vanta 4 parchi , due regionali e due nazionali, promuovendo un futuro più sostenibile attraverso la pulizia dei territori e la lotta all’inquinamento da plastica.”

La responsabile del plesso della primaria Filippina Nieddu, ringrazia per la collaborazione attiva il Ceas e il comune di Ala’ dei Sardi che promuovono con costanza, la tutela e la sensibilizzazione ambientale.

La giornata è poi proseguita con un altro appuntamento importante per il Ceas, la quarta edizione della manifestazione “Ceas aperti”, che quest’anno ha scelto come tema guida “Acqua Bene Comune”. L’obiettivo è quello di rinnovare l’impegno della rete regionale INFEAS (Informazione, Formazione ed Educa0zione Ambientale e alla Sostenibilità) nel promuovere stili di vita più responsabili, in linea con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza, a partire dalle scuole, su questa risorsa naturale, inalienabile e preziosa come l’acqua che sembra una risorsa infinita ma in realtà non lo è. Ce ne stiamo rendendo conto purtroppo in Sardegna in questi ultimi anni con il grave problema della siccità e dell’emergenza idrica, al quale dobbiamo trovare risposte e soluzioni immediate.