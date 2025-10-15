Prosegue ad Usellus “Passeg..Giare in Autuno”, iniziativa del Consorzio Due Giare

Passeggiate e pane fatto in casa: il turismo lento in Marmilla

A Pompu “Fromentu”, a Villaverde letture, poesie e cultura

Una domenica fra camminate, ambiente, tradizioni e sapori nei paesi del Consorzio Due Giare.

PASSEG..GIARE IN AUTUNNO Domenica 19 ottobre si continuerà a camminare in Marmillla all’insegna del turismo lento ed alla scoperta dei tesori di piccole comunità locali. L’iniziativa del Consorzio Turistico Due Giare “Passeg..Giare in Autunno” farà tappa ad Usellus. Un percorso di 14 chilometri. La particolarità di questo itinerario sono le bellezze ambientali ed archeologiche disseminate lungo tutto il tragitto. Una camminata, che non presenta particolari difficoltà tecniche, se non per alcune salite e discese, per le quali serve un buon allenamento ed attitudine alla camminata in montagna. Ogni partecipante potrà godersi la passeggiata lentamente, senza tempi o traguardi da rispettare, senza tralasciare l’aspetto della socializzazione e dei sapori locali. La passeggiata autunnale inizierà con una colazione e si concluderà con una degustazione di prodotti locali a cura della Pro loco di Usellus. Il costo della partecipazione è di 7 euro (inclusi colazione, degustazione e partecipazione al laboratorio) e si prenota attraverso i canali della Fondazione Parte Montis: WhatsApp: 389 1777100, email: prenotazioni@fondazionepartemontis.it Si consiglia di indossare scarpe da trekking e portare con sé almeno due litri d’acqua e una barretta energetica per la passeggiata.

IL PANE A POMPU Per una giornata il profumo del pane invaderà di nuovo il piccolo paese. Ed assieme a questa fragranza il centro abitato di Pompu sarà animato da colori, tradizioni, visite guidate, laboratori e degustazioni. Turismo esperienziale ancora protagonista domenica 19 ottobre nella rassegna “Fromentu – Il profumo del pane”, organizzata da Comune, Pro loco e Fondazione Parte Montis con il sostegno della Regione. Una giornata da vivere con tutti i sensi grazie a un ricco programma. Alle 10.30 aprono stand di artigiani ed hobbisti lungo le vie del paese, museo multimediale “Casa del Pane”, botteghe medioevali e tante postazioni e al via anche il bus navetta per le visite al nuraghe Santu Miali. Dalle 11 laboratori: pintadura de su cocoi, paste tipiche, decorazione di ceramica, sa cascita de is arrafudus e manipolazione dell’argilla. Alle 12,30 pranzo tipico in cinque postazioni. Dalle 15 ancora laboratori e alle 20,30 spettacolo finale con la compagnia “A Ballare”. Ed ancora per tutta la giornata degustazioni del pane appena sfornato, musica, arte e giochi per le strade.

VILLAVERDE Come è consuetudine, nel mese di ottobre, un tributo a un artista del 1922 in occasione del Centenario grazie alla Biblioteca Gramsciana. Domenica 19 ottobre alle 17,45 nell’ex frantoio sarà la volta di Kurt Vonnegut e poi alle 18,15 “Un matto sano, Loris Fortuna” con un reading di e con Giuseppe Manias e interventi di Stefano Giaccone.