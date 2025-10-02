Poste Italiane, Presentata la nuova iniziativa dedicata ai Pokemon

Si è svolta stamattina nella sede dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a Roma, alla presenza di rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di Poste Italiane e della Pokemon Italia, la cerimonia del conio delle medaglie dei Pokemon.

Le medaglie, custodite nei prestigiosi cofanetti a forma di Poké Ball sono oggetti esclusivi per tutti gli appassionati, collezionisti e investitori, e uniscono valore simbolico, culturale e collezionistico.

Dopo il grande successo del francobollo della Giornata della Filatelia dedicato a Pikachu e dei folder delle otto regioni Pokémon diventati veri oggetti da collezione, arriva così un nuovo pezzo filatelico da custodire. Le esclusive medaglie in oro e argento dedicate a Pikachu sono racchiuse in prestigiosi cofanetti a forma di Poké Ball e rappresentano un’emozione unica per ogni collezionista.

Un’iniziativa che unisce filatelia, numismatica e cultura pop, frutto della collaborazione tra Poste Italiane, The Pokémon Company International e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La Poké Ball versione argento contiene, dentro a un cofanetto in similpelle con rivestimento interno in velluto rosso la medaglia raffigurante Pikachu in argento 925‰, peso 18 grammi, diametro 32 millimetri, il certificato di garanzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con carte valori postali Giornata della Filatelia dedicata a Pikachu e sarà presentata alla manifestazione Lucca Comics&Games 2025.

La Poké Ball versione oro contiene, dentro a un cofanetto in similpelle con rivestimento interno in velluto nero la medaglia raffigurante Pikachu in oro 917‰, peso 10 grammi, diametro 22 millimetri, il certificato di garanzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con carte valori postali Giornata della Filatelia dedicata a Pikachu e sarà presentata alla manifestazione WOW di Bologna.

Dall’8 ottobre sarà possibile prenotare le medaglie custodite negli esclusivi cofanetti “Poké Ball” nella doppia versione negli uffici postali, entrambe certificate e in tiratura limitata.