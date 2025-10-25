POSTE ITALIANE: NORD SARDEGNA, DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SONO OLTRE 1.200 LE RICHIESTE DI PASSAPORTO

EFFETTUATE PRESSO GLI UFFICI POSTALI DEL TERRITORIO

Abilitate alla presentazione delle domande 7 sedi nella città di Sassari e

altri 85 uffici postali della Sardegna Settentrionale.

Nella speciale classifica del maggior numero di richieste sul podio le tre sedi galluresi di

La Maddalena, Trinità D’Agultu e Arzachena.

Martis, poco più di 500 residenti, conta già 9 richieste di passaporto

Sassari, 24 ottobre 2025 – Hanno superato quota 1.200 le richieste di passaporto già effettuate nei 92 uffici postali del Nord Sardegna abilitati, a partire dalla data di attivazione del servizio.

La possibilità, oltre che in 7 uffici postali della città di Sassari (Sassari Centro, Sassari 3, Sassari 4, Sassari 5, Sassari 7, Campanedda e Li Punti) è disponibile in altre 85 sedi della Sardegna Settentrionale e prossimamente sarà estesa progressivamente a tutti gli uffici postali isolani, compresi quelli dei comuni con più di 15mila abitanti.

Nella speciale classifica della città metropolitana di Sassari e della provincia Gallura Nord – Est Sardegna si collocano sul podio tre sedi galluresi: l’ufficio postale di piazza Umberto a La Maddalena, con oltre 200 richieste, seguito dalla sede di Trinità D’Agultu, con 63 richieste, e l’ufficio postale di Arzachena con 43 pratiche di richiesta del passaporto istruite allo sportello. Anche nei paesi più piccoli il servizio viene utilizzato come dimostrano i nove passaporti richiesti presso l’ufficio postale di Martis, una località che conta poco più di 500 abitanti.

“Il successo del servizio passaporti, parte integrante del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, – spiega Marcello Lepuri, direttore della filiale provinciale per Sassari e Gallura di Poste Italiane – risiede sicuramente nella possibilità che viene offerta ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni interessati di aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente in ufficio postale, senza doversi recare in questura e con l’opzione di ricevere il passaporto a domicilio. Penso, ad esempio, a chi risiede in territori distanti da Sassari come ilGoceano, in paesi come Bono, Benetutti, Bultei e Anela, solo per citarne qualcuno. Per i residenti in queste località poter richiedere il passaporto in ufficio postale, sotto casa, rappresenta sicuramente un vantaggio importante, rispetto al passato: significa risparmiare tempo e risorse, evitando di doversi recare nel capoluogo, con un viaggio di oltre 2 ore di percorrenza tra andata e ritorno – conclude Lepuri.

Effettuare la richiesta è semplice. Effettuare la richiesta del passaporto in ufficio postale è semplice. Negli uffici postali abilitati alla prenotazione da remoto è necessario prenotare il proprio appuntamento attraverso il sito poste.it o l’APP “Poste Italiane”. In tutte le altre sedi della provincia abilitate al servizio è sufficiente recarsi allo sportello muniti di documento di identità valido, codice fiscale, due fotografie. L’operatore prenderà sul posto anche l’impronta digitale. Le spese sono quelle previste dal Ministero ovvero il pagamento del bollettino di 42,50 euro, la marca da bollo da 73,50 euro oltre a un piccolo costo per il servizio.