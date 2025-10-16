Raggiungono quota 129 in totale le risorse stabilizzate e assunte full-time nel corso degli ultimi 18 mesi

Poste Italiane: nella Sardegna Meridionale salgono a 70 i nuovi contratti nel settore del recapito nei primi 9 mesi del 2025

Cagliari, 16 ottobre 2025 – Salgono a 70 i nuovi contratti attivati da Poste Italiane nel corso dei primi 9 mesi del 2025 (129 negli ultimi 18 mesi) nel settore del recapito nella Sardegna Meridionale. Ai 58 contratti siglati lo scorso luglio e ai 59 attivati nel 2024, a partire dal mese di maggio, infatti, si aggiungono ora 12 nuovi contratti che hanno come oggetto la conversione del rapporto di lavoro da “part-time” a “full-time”.

Le assunzioni effettuate nel periodo estivo appena trascorso hanno riguardato risorse già assunte in passato, nel ruolo di portalettere o addetto allo smistamento, con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva almeno pari a 6 mesi, compresi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 gennaio 2024 e che, attraverso le politiche attive del lavoro, hanno vista stabilizzata la loro posizione lavorativa.

Attualmente, la rete logistica di Poste Italiane nella parte meridionale dell’isola può contare su 7 centri di recapito principali (Cagliari, Assemini, Quartu Sant’Elena, Monastir, Carbonia, Iglesias e San Gavino Monreale) e su 15 presidi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi, oltre che su 276 attività aderenti alla “Rete Punto Poste”, composta da tabaccherie, Kipoint, ma anche da bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP.

Le stabilizzazioni relative al 2025 sono realizzate con l’Accordo sindacale del 20 marzo scorso.