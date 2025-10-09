Il locker di Maracalagonis fa parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale e consentirà di migliorare la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce

Poste Italiane: Maracalagonis, nell’ufficio postale di via Nazionale installato un locker per la spedizione e il ritiro dei pacchi “fai da te”

Cagliari, 8 ottobre 2025 – Presso l’ufficio postale di via Nazionale a Maracalagonis è stato installato ed è già operativo un locker per consentire il servizio “fai da te” di spedizione e ritiro dei pacchi.

Il locker, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.30 e la domenica fino alle 13.00, consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

I moderni e tecnologici armadietti “fai da te” sono facili da utilizzare grazie a uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati in modo strategico nelle varie località, offrendo il massimo della convenienza ai cittadini. Il locker di Maracalagonis è fra i primi installati in Sardegna e fa parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa fa parte del progetto di Locker Italia, la Joint Venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare la capillarità dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’e-commerce con particolare attenzione alla sostenibilità.